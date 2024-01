“X est devenu le réseau de la fachosphère, des trolls, des complotistes”





“X est devenu le réseau de la fachosphère, des trolls, des complotistes, etc. C'est la fin de Twitter en tant qu'espace d'échange, en tant qu'espace intéressant pour étudier scientifiquement les évolutions des opinions comme on le faisait”. David Chavalarias est directeur de recherche au CNRS. Il revient pour nous sur l’évolution du réseau social Twitter, devenu X, depuis son rachat par Elon Musk pour 44 milliards de dollars le 28 octobre 2022. Un an plus tard, le 28 novembre 2023, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a déclaré qu’elle quittait la plateforme, qu’elle a qualifié de “vaste égout mondial”. Journalistes, membres d’associations… Nombreux sont ceux qui ont aussi décidé de quitter X.

Retour sur l’histoire de Twitter





David Chavalarias revient sur les différentes évolutions qu’a opéré Elon Musk sur Twitter dès son arrivée. “Elon Musk a racheté Twitter en octobre 2022 et il a immédiatement changé plusieurs choses sur la plateforme. Il a rétabli un certain nombre de comptes qui avaient été bannis pour harcèlement, spamming, etc. Par ailleurs, il a lui-même banni des utilisateurs, comme par exemple des journalistes, au motif que leurs contenus ne lui plaisaient pas à lui personnellement”. Le patron de Tesla a changé l’algorithmique même de Twitter “pour mettre plus en avant les contenus que, par exemple, lui-même produisait. Ensuite, il a enlevé la possibilité d'avoir un fil chronologique, c'est-à-dire de s'extraire de cette algorithmique de Twitter. Il a aussi changé le système de certification. Avant, on pouvait prouver qui on était en donnant sa carte d'identité et ça nous donnait droit à avoir un badge sur Twitter qui disait qu'on était une vraie personne. Il a remplacé ça par le fait de devoir payer 11 $ pour être certifié mais sans vérification de l'identité”.

Retour sur le parcours d’Elon Musk





“Les personnes qui arrivent le mieux à vivre de Twitter sont les personnes les plus toxiques”





Elon Musk a également commencé à monétiser Twitter, “en disant aux utilisateurs : si vos contenus sont très diffusés, à ce moment-là, vous allez commencer à recevoir un revenu. Sur cette plateforme-là, les contenus qui se diffusent le plus sont les contenus les plus toxiques. Les personnes qui arrivent le mieux à vivre de Twitter sont les personnes les plus toxiques”. Selon David Chavalarias, directeur de recherche au CNRS, Twitter “est en train de sombrer vraiment dans la partie sombre des débats. Le débat n'est plus possible. Beaucoup de gens partent. Ce qu’on a observé, c'est que dans les trois mois de la prise de contrôle d'Elon Musk, vous avez eu, en gros, un tiers des personnes qui relayaient l'information fiable sur le climat qui sont parties du réseau. Ce qui va se passer, c'est qu'une proportion importante de ces utilisateurs, qui sont des citoyens lambda, qui cherchent tout simplement à s'informer, qui ne sont pas forcément au courant de cette faillite de Twitter, vont être exposés à des contenus de plus en plus violents, de plus en plus fous aussi, de plus en plus polémiques”.

Les 10 tweets les plus WTF d'Elon Musk





“Un tiers des personnes qui relayaient l'information fiable sur le climat sont parties de Twitter”





Pour David Chavalarias, les conséquences peuvent être importantes puisqu’il rappelle que “quand une plateforme comme ça déraille, potentiellement, ça peut avoir effectivement des impacts sur l’évolution de l'opinion publique. Le but de ces plateformes, comme X, est un but commercial, et donc ils vont vous apporter des informations qui sont susceptibles de vous faire réagir, de vous faire cliquer, et ce ne sont pas les informations qui sont les plus à même de vous informer. Twitter n'est pas un lieu de débat”. Il souligne également l’importance en tant qu’utilisateur de “bien réfléchir au contrat d'utilisation de la plateforme, sachant que la plateforme peut être rachetée, comme c’est le cas de Twitter, par quelqu'un que vous ne pouvez pas anticiper, donc vous ne pouvez pas anticiper les objectifs politiques et donc il va pouvoir faire n'importe quoi avec (vos) données. Et donc il faut choisir sa plateforme en fonction de son esprit. Et donc sur Twitter, l'esprit de la plateforme est celui que je viens de vous dire, qui est en fait très défavorable aux utilisateurs”.

Supporters de Trump, ils quittent Facebook et Twitter pour l'application Parler





Il y a un an, le milliardaire américain Elon Musk prenait la décision de racheter le réseau social Twitter, devenu depuis un lieu de la désinformation, comme le rappelle David Chavalarias. Le rachat de Twitter s'est accompagné d'un certain nombre de changements comme le départ de certains salariés de la société, le changement de nom du réseau et des modifications internes liées aux algorithmes et au système de monétisation du média.