Projet de loi sur la fin de vie repoussé : les espoirs de Loïc s'effondrent

"Ce que je veux c'est vivre le plus longtemps possible, mais si ça devient trop dur, je veux simplement que ça puisse s'arrêter." Le vote était prévu à l'Assemblée ce mardi 18 juin. Depuis la dissolution annoncée par Emmanuel Macron, le projet de loi sur la fin de vie est suspendu, repoussant l'espoir d'une "mort sans douleur et d'une fin de vie sereine" pour de nombreuses personnes. C'est le cas de Loïc Résibois, 46 ans, atteint de la maladie de Charcot. Il témoigne.