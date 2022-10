Que deviennent les ex-ministres en quittant le gouvernement ?

Certains sont (re)devenus professeur agrégé, chroniqueur, maire…

Jean-Michel Blanquer, ex ministre de l'Éducation nationale, est redevenu professeur agrégé de droit public. Jean-Baptiste Djebbari, ex ministre des Transports, est devenu président du conseil d'administration du constructeur automobile Opium spécialisé dans les véhicules fonctionnant à l'hydrogène. Roselyne Bachelot, ex ministre de la Culture, est redevenue chroniqueuse dans l'émission Les Grosses Têtes sur RTL et intervient également régulièrement sur la chaîne de télévision BFM TV. Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, est devenue conseillère maître à la Cour des comptes. Édouard Philippe, ancien Premier ministre, est redevenu maire du président du Havre et président du Havre Seine métropole, il a également créé son propre parti Horizon. Ça fait quoi un Premier ministre en France ?