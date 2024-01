“Le froid, il faut le dominer. Il ne faut pas y penser. Si tu penses au froid, c'est là que t'auras froid. Il ne faut pas se laisser mourir”. Originaire de Normandie, Rémy, 42 ans, est sans-abri à Paris, dans le quartier de Montparnasse, depuis une dizaine d’années. “Tout le monde me parle et je parle à tout le monde. Je parle de tout et de rien”. Il profite de la solidarité des habitants du quartier. Un homme est venu lui offrir un manteau ce matin. “Le monsieur, là, que vous voyez là, à Noël, il m'a donné 50 € pour que je puisse dormir au chaud. Et franchement, ça fait du bien quand il y a des gens comme ça” commente Rémy.

Le soir, Rémy dort aux abords de la Tour Montparnasse, dans un coin abrité du vent et de la pluie. “Et ensuite, le matin, gentiment, l'agent de sécurité vient me réveiller. Et même des fois, il me demande si j'ai besoin d'un café. Parce qu’il faut que je libère à 6h30 l'endroit. Bon, c'est normal, il y a les gens qui travaillent”. En août dernier, il a été victime d’un vol de papiers. “Je suis en attente de pouvoir avoir mes papiers. Franchement, le jour où je pourrai travailler, je serai le plus content. Faut que je rappelle le 115 à 14h. Et s'il y a pas de place, eh ben ça sera dehors. Ou si j'ai assez de monnaie, je vais essayer d'aller trouver un hôtel pas cher pour pouvoir dormir”.

Ce qu’il espère, c’est de “pouvoir redevenir un citoyen normal”, ne plus faire “la manche”, de “pouvoir travailler”. Il souhaite également remercier tous les habitants ou les personnes qu’il croise tous les jours qui l’aident. “En tout cas, le seul truc que je veux dire, c'est merci à tous ces gens qui me soutiennent, qui m'ont aidé et qui, franchement, font beaucoup de choses pour moi. Je leur dis un grand merci” déclare Rémy.

