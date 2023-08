“L'été, on essaie de se débrouiller par soi-même”





L’été est une période compliquée pour les personnes sans abri. En plus des fortes chaleurs, de nombreuses structures d'accueil ferment pour les vacances. “L'été, il n'y a rien, quasiment. Ce n’est pas évident. Donc l'été, on essaye de se débrouiller par nous-même. Quand on est dehors, on n'a pas vraiment de “lien social”, donc les gens se sentent exclus.” Mike, 25 ans, est bénéficiaire mais aussi bénévole de l’association Entourage. Il connaît cette association depuis 2021.

De 2020 à 2023, il vit dans la rue mais au mois de mars 2023, il décroche un travail ainsi qu’un logement mais les perd après un problème d’impayés, se retrouvant ainsi dans la même situation. “Ce qui manque le plus je pense, c'est de l'eau parce qu'il y a des parcs où il y a des fontaines à eau mais des fois, elles ne fonctionnent pas alors c'est compliqué. Des fois, on est obligé de faire 20 minutes à pied pour trouver une fontaine qui ne fonctionne pas alors du coup, c'est un peu galère. Je dors sans duvet, sans rien, je dors à même le sol pour essayer de me rafraîchir au maximum, parce que ce n'est pas évident de trouver un coin frais. On peut rester dans les métros, sur les quais de métro pour essayer de trouver un air frais. Même sur les grilles des fois du métro, à l'extérieur. On se met dessus parce qu'il y a un peu d'air frais. C'est l'air du métro mais au moins, c'est frais. Ou alors, il faut se mettre devant un supermarché, et là, tu as du frais qui passe.” Pour ces personnes, c’est aussi le manque de lien social qui est compliqué. Mais l'association Entourage propose justement de créer du lien social en proposant différentes activités.

Avec ou sans domicile, tout le monde est accueilli de la même manière à l’association Entourage. Elle propose différentes activités autour d’un pique-nique comme du Pilate, du football, de la pétanque, du Mölkky, un atelier de bracelets. Pour Mike, faire partie de cette association lui procure de “la joie, de la bonne humeur, parce que je sais que je vais passer en tout cas une belle après-midi ou une belle matinée. C'est vrai que ça aide forcément. Ça aide à oublier le contexte de la rue dans lequel on vit.”

Yaëlle et Maëlys, membres de l'association, explique qu’Entourage vise à vraiment créer du lien social pour rompre l'isolement des personnes en grande précarité. Pour ce faire, ils organisent notamment des événements qui sont publiés sur une application. “On utilise vraiment la technologie au service du lien social pour permettre à des voisins avec et sans abri, plus ou moins dans des situations de galère, plus ou moins dans des situations d'isolement de se rencontrer et de passer un bon moment. Quand on pense à une personne qui est en situation de grande précarité, on va penser à tous les besoins qui sont de manger, d'avoir un toit, d'avoir un travail et en fait, on oublie le lien social. Alors qu'en fait, c’est sur important et que les personnes qui vivent à la rue en situation sont isolées. Un bonjour, un sourire, courage au final, ça ne coûte pas grand-chose, c'est accessible. La deuxième ! C'est vraiment l'opportunité de faire en sorte qu'il y ait des voisins avec et sans abri, et plus ou moins isolés, qui se retrouvent et qui passent un bon moment, un peu pour faciliter les périodes d'isolement et les périodes d'été aussi, où il y a beaucoup de structures qui ferment. C'est vraiment chouette de voir qu'en fait, on arrive sans étiquette, on écrit notre prénom, et que tout le monde se rencontre. On ne sait pas qui est qui, et en fait, on se laisse rencontrer. En fait, on parle des passions des personnes, est-ce qu'ils regardent le foot, quelles équipes ils supportent, c'est ça aussi qui est chouette, de ne pas parler de forcément leurs parcours de galères éventuelles mais plutôt d'individu à individu.”

