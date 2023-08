Son métier, speaker dans les soirées

Son job consiste à créer de l’ambiance dans une soirée. Voici Khedim, speaker à Marseille, appelé aussi Champagne Papi, son nom de scène. “Speaker, en gros, tu mets l'ambiance dans les soirées. Tu es le mec qui a le micro et c'est toi! Quand on pense au mot "fête", on doit penser à toi.” Il commence cette activité au départ seulement pour s’amuser puis apprend les rouages du métier sur le tas. “Au fur et à mesure, je me suis professionnalisé et j’ai eu des gens qui m’ont pris sous leurs ailes. C'est en forgeant que l'on devient forgeron”, précise-t-il.

Il débute dans le club Le Seven gratuitement. Puis il commence à être payé. “Et, voilà, aujourd'hui, j'ai plein de bookings. Sur le mois de juillet, j'ai 27 dates en 30 jours. Je ne m'attendais pas à ça, en fait.” Plus tard dans la soirée, il rejoint ses amis DJ Kurtiss et MC Jackson au Cristal. “Là, ma vie, je suis une chauve-souris, tu vois, je vis la nuit. Et quand tu as des trucs à faire, comme aujourd'hui, bah je ne dors pas”, ajoute-t-il. Puis direction la Capelette, au Theatro, qui compte pour cette soirée sept DJ et trois speakers. “Le métier de speaker, c'est ça, c'est un état d'esprit. Il faut être dans la joie de vivre, il faut aimer ce que tu fais, il faut t'amuser, toi, déjà. Tu peux crier dans un micro ce que tu veux, si tu ne t'ambiances pas, les gens, ils s'ambianceront pas du tout. Tu es là pour embellir le set du DJ avec qui tu es, parce que c'est très important. Toi, tu es là pour donner de la joie aux gens de les ambiancer du mieux possible.”

Le métier est technique et demande à Khedim des réglages. ”Faut pas crier. Par exemple, on a un micro, donc à nous de régler notre micro pour que notre voix, elle ne sature pas. Il faut apprendre le niveau de saturation du son, les BPM. Même moi, je suis encore novice dans ça. Je sais le strict minimum. Je chante comme si je chantais sous ma douche.”

