Cannes : les conseils d’un physio pour entrer en soirée

“Les styles un peu trop sudistes, avec le torse épilé, c’est pas la peine”





Big John travaille comme physio. Il partage quelques conseils pour entrer “dans toutes les soirées cannoises”. Selon lui, à Cannes, “deux looks ressortent en priorité. T'as le smoking du mec qui va voir des films ou qui va dans toutes les cérémonies et t'as le look d'intermittent du spectacle avec le pantalon treillis à six poches et des trucs cachés dedans.” Des styles sont à proscrire : “Quoi qu'il arrive, même à Cannes, les baskets à clous, les diamants, ça ne rentre pas. Les styles un peu trop sudistes, avec le torse épilé, la chemise ouverte, la moustache épilée, les sourcils épilés, non, ce n'est pas la peine. De toute façon, tout le monde est en smoking, donc ça ne sert à rien d'essayer de se mettre à part, parce que si vous êtes à part, on vous mettra à part’.

Cannes 2023 : Augustin Trapenard a rencontré Leonardo DiCaprio et Lily Gladstone





“À Cannes, l'avantage, c'est que toutes les listes sont les mêmes dans toutes les plages, dans toutes les soirées et depuis au moins dix ou quinze ans. Donc, si vous avez appris un ou deux noms qui marchaient déjà il y a cinq ou six ans, vous avez des chances qu'ils marchent encore cette année. J'ai eu droit à Jacques Martin, Éric Lefebvre... Bon, après, prenez pas des noms un peu trop connus. Genre, un soir, j'ai eu un mec, il m'a dit : “Salut, je m'appelle Besson, Luc Besson.” J'ai dit : "Écoute, enchanté, Luc, mais moi c'est Jean Reno et ça sera pas possible" explique le physio.

Festival de Cannes 2023 : Augustin Trapenard a rencontré Jude Law





“Si vous connaissez personne, il faudra juste faire preuve de créativité”

Big John a déjà vu des gens venir “avec des fausses caméras et des faux micros en se faisant passer pour des journalistes, avec bien entendu des faux badges qu'ils ont imprimés chez eux”. “Ensuite, vous avez ceux qui arrivent hyper confiants et qui se font passer pour des producteurs belges, luxembourgeois, suisses ou des petites prod dont personne n'a jamais entendu parler. Hier, j'ai un mec qui est venu avec une affiche de film où il y avait sa tête dessus, il m'a dit : “Regarde, je suis un mec connu." Bon, j'ai trouvé ça drôle, donc je l'ai fait rentrer”.

Cannes 2023 : Rencontre entre Augustin Trapenard et Natalie Portman





La technique imparable pour rentrer en boîte durant le Festival de Cannes selon le videur, c’est d’emboîter le pas à une équipe de film après une projection. “Si vous voulez être quasiment sûr de rentrer, attendez la fin d'une projo, et quand vous voyez l'équipe partir, avancez avec eux, mêlez-vous dans la masse. Au moment où ils rentrent, vous êtes là, vous souriez, vous faites semblant de discuter avec les gens, personne n'osera vous bloquer. Personne ne se dira : lui, là, dans le groupe, il n'est pas dedans. Ça, ça peut marcher et vous passerez une bonne soirée”.

Cannes 2023 : Brut a rencontré l’équipe d’Indiana Jones





Et bien sûr, Big John insiste sur “ne pas arriver trop bourré. Il faut savoir qu'à Cannes, tout l'alcool est à volonté. c'est plus facile de trouver de l'alcool que de l'eau. Si vous arrivez éméché, ça va. Si vous arrivez en rampant, il y a un moment donné, on va vous dire : Là, c'est trop, il faut te reposer. Cannes, c'est l'un des endroits au final les plus faciles où vous pouvez rentrer en soirée. Si vous ne rentrez pas à Cannes, ne vous attendez pas à rentrer à Paris. Donc si vous rentrez pas c'est qu'il y a un problème”. Si lui ne travaillait pas dans le monde de la nuit ni du cinéma, Big John reconnaît en rigolant qu’il ne rentrerait “nulle part”.

Festival de Cannes 2023 : La démarche artistique derrière le film “Zone of Interest"