Être monitrice au jardin des mers





Mawena, 20 ans, a toujours adoré être avec les enfants. À 13 ans, elle débarque sur la structure en tant qu’aide monitrice. Grâce à cette expérience, elle apprend à se former au métier de monitrice. Alors durant les vacances scolaires, elle est monitrice de dériveur au Jardin des mers, dans le but de faire découvrir la mer et le monde marin de façon ludique aux plus jeunes. Dans son rôle, elle peut également encadrer les Optimists, les Moussaillons et le Jardin des mers aussi. “Le Jardin des mers, c'est de la découverte de la baie. On va sur plusieurs îles, on fait de la pêche, on explique aussi aux enfants le monde marin, ce qui nous entoure.”, explique Mawena.

Étudiante en deuxième année d’éducatrice de jeunes enfants, son emploi lui permet également d’exercer dans un milieu proche de celui qu’elle étudie et de joindre l’utile à l’agréable. “J'ai plein de potes qui bossent dans des supermarchés et je me dis : ‘moi, je suis sur l'eau toute la journée, je suis au soleil et au niveau des horaires, ça va, c'est cool, je suis avec tous mes potes, donc franchement, c'est le job de rêve’”. Mais il s’agit de son derrière été en tant que monitrice puisque dès l’année prochaine, Mawena sera diplômée.

Pour ce travail, Mawena est payée le smic. “J'ai quand même la chance d'avoir mes parents derrière, mais ça permet d'avoir un petit apport, quand même, en plus. Mais c'est aussi vraiment pour l'ambiance, que je viens. C'est hyper sympa ici, c'est très familial, c'est un peu comme ma deuxième famille.”, ajoute-t-elle. “ Pour moi, ce n’est pas trop un travail, c'est vraiment un plaisir de venir le matin, et le soir, je me couche en me disant que les enfants ont passé une trop bonne journée et que, voilà, on a réussi notre journée.”

