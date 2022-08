Son job d'été : moniteur de surf

“D’être à la plage, au soleil, dans l’eau, c’est pas mal comme boulot”

Téva est surfeur professionnel. Pour la saison, il travaille au Lacanau Surf Club, où il transmet sa passion de la planche aux petits et grands. Le jeune homme, encore en formation, doit réaliser deux mois de stage en entreprise afin de valider son diplôme. Avec cette expérience, il compte bien "gagner un petit peu d'argent" afin de "financer sa carrière".

Bien que passionné de surf, Téva explique les difficultés de ce job saisonnier. "Il faut avoir envie de venir tous les matins, parce que c'est quand même dur, c'est physique, toute la journée, d'être au soleil, dans l'eau, pousser les gens, et tout ça, donc faut aimer ça". Mais partager sa passion reste un réel plaisir pour le jeune homme. "Partager ma passion avec les petits, comme ça, les voir remonter au bout de deux heures avec le sourire, et tout, c'est le kiff. Et aussi d'être à la plage toute la journée."