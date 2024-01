Son père a fui la Kabylie : Dorothée-Myriam Kellou tente de reconstituer la mémoire oubliée de sa famille

"J'avais 7 ans quand la guerre d'Algérie a commencé." Avec sa famille, il a dû fuir la Kabylie. Plus tard, Malek Kellou s'installe et fait sa vie à Nancy. Et cette partie de son histoire, il ne l'avait jamais racontée à ses filles. Dans son livre "Nancy-Kabylie", la journaliste Dorothée-Myriam Kellou tente de reconstituer la mémoire oubliée de sa famille et raconte l'exil et la transmission impossible. Brut les a rencontrés.