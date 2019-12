Témoignage : Stéphane, 51 ans, a été élevé par deux mamans

« À tous les gens qui pensent que des enfants élevés par deux parents d'un même sexe vont forcément être malheureux, eh bien non. J'en suis la preuve vivante » : Stéphane, 51 ans et élevé par deux mamans, répond à Brut

À 51 ans, Stéphane, élevé par deux mamans, a décidé de témoigner. Voici son message.

Stéphane a été élevé par deux mamans. Aujourd’hui marié et papa de deux enfants, il souhaite prouver que des enfants de parents d’un même sexe peuvent avoir une vie heureuse et équilibrée : « À tous les gens qui pensent que des enfants élevés par deux parents d'un même sexe vont forcément être malheureux, eh bien non. J'en suis la preuve vivante. »

La mère de Stéphane le conçoit naturellement faute d’accès à la PMA. « Ma mère a dû trouver effectivement quelqu'un. Son manque d'affinités envers les hommes a fait qu'elle a dû faire cet effort-là », explique-t-il.

Le fait de ne pas avoir connu son père n’a pas porté préjudice à Stéphane, au contraire. « Pour ma vie de couple, c'est peut-être même meilleur. Je n’ai pas un schéma de partage des tâches homme-femme (…) le rugby, c'est mon épouse. Quand il y a un match de rugby, c'est elle qui est sur le canapé et que j'entends crier », confie-t-il.

Le 27 septembre 2019, l'ouverture de la PMA pour toutes a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Le combat est pourtant bien loin d'être terminé. En effet, aux yeux de Stéphane, nombreux sont les « réactionnaires » pour lesquels cela mènera à « des générations d’homosexuels, voire de pédophiles.» Pour Stéphane, « le seul risque qu'il y a, c'est de rendre beaucoup d'enfants plus ouverts sur le monde. »