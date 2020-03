Tiny house : Brut a visité la petite maison de Sylvie

La Tiny House de Sylvie, un an après

Brut l'avait rencontrée en juillet 2019 avant qu'elle s'installe dans cette toute petite maison de moins de 20m².

Sylvie, ostéopathe vit dans une Tiny House - une maison de moins de 20m² - quelque part en Alsace. Pour Brut, elle raconte.

Tout le monde ralentit en passant devant

J'y vis complètement depuis deux mois, trois mois maintenant. Au départ, ce n'était pas le cas, mais j'ai de l'électricité grâce aux panneaux solaires qui sont juste en bas ! Et surtout, cette superbe vue !

J'ai hâte de voir à toutes les saisons, dès que la météo change, c'est un truc de dingue. C'est toujours beau. Beaucoup de gens regardent, d'ailleurs, tout le monde ralentit en passant devant. Ouais, ça pose beaucoup de questions aux gens : « Est-ce qu'elle vit vraiment là ? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un? Comment ils ont fait pour l'amener là ? »

« J’ai une cuisine gigantesque »

En fait, y a énormément de place dans une maison tiny. Elle est bourrée de rangements. Et c'est d'ailleurs assez étonnant. De l'extérieur, on se dit que c'est tout petit, et quand on rentre dedans, en fait, ça va ! J'ai une cuisine gigantesque, j’avais pas une cuisine grande comme ça en appartement. Le plan de travail, il est super large. La moitié de mes placards sont vides. Je peux même me racheter des trucs !

C'est très largement confortable. J'aime ça, vivre dans un petit espace. Mais je n'ai pas de sentiment d'oppression. Parce que c'est tellement ouvert, avec des vitres partout, que je suis beaucoup plus en contact avec l'extérieur que quand je vis dans vrai intérieur, dans une maison. Pour moi, c'est le pied, j'ai un petit nid là-haut.

« C’est le top du confort »

Donc là, j'ai mon lit bien rangé et juste sous énorme vélux par lequel je vois les étoiles, j'ai la pluie qui tombe. J'ai vraiment le contact avec les éléments. Et puis toute cette partie du toit, elle s’ouvre.

Pour moi, c'est le top du confort. J'ai pas besoin d'être debout sur mon lit. C'est pas quelque chose qui me manque, je ne me sens pas non plus écrasée. Il y a tellement de lumière et d'espace. Je viens parfois ici juste pour bouquiner parce qu'on est trop bien. Mais dans ce cas, j'ouvre le toit. J'ai une chance de dingue !