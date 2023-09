Quel est l'intérêt d'imposer un uniforme à l’école ?





Pour Aude Le Guennec, anthropologue du vêtement, l'intérêt d’imposer l'uniforme à l'école peut être de différents ordres. Elle peut être hygiénique, pour s'assurer que tout le monde soit “propre”, selon l’anthropologue. Il peut être aussi institutionnel, c’est-à-dire de valoriser l'existence d'une école unique qui va former des citoyens qui suivront tous les mêmes règles. Enfin, il peut être culturel. “Bien sûr, quand on impose un certain type d'uniforme dans un certain pays et quand on efface les usages locaux au profit d'une approche du vêtement qui est plus globalisée, qui renvoie à des liens historiques spécifiques, on fait un travail qui est aussi un travail identitaire et de construction de la société.”

Petit tour du monde des tenues scolaires





Au Royaume-Uni, 80 % des élèves portent l'uniforme scolaire en primaire et 98% dans le secondaire. Cette tradition remonte au 16e siècle, et certains établissements comme Oxford ou Cambridge ont le même uniforme depuis 400 ans. Pour autant, le Royaume-Uni n'étant pas un pays laïc, aucune loi n'interdit le port de signes religieux à l'école. Il est donc courant de voir des élèves porter par exemple le foulard islamique, en classe.

Direction le Japon où, comme dans de nombreux pays d'Asie, l'uniforme est une tradition depuis la fin du 19e siècle. Chemise blanche, cravate et veste pour les garçons, chemisier, jupe plissée et cravate ou nœud, ambiance Sailor Moon pour les filles. Comme dans les mangas, elles portent très souvent de grandes chaussettes appelées "loose socks". Les écoliers japonais ont aussi un cartable identique : le randoseru, traditionnellement noir pour les garçons et rouge pour les filles. Très coûteux, entre 200 et 1800 euros, il s’agit d’un objet symbolique que les enfants reçoivent de leurs grands-parents à l'occasion de leur première rentrée scolaire.

Au Ghana, les uniformes classiques de style anglais, inspirés de la période coloniale, ont été remplacés par des tenues africaines en 2021. Le but était de valoriser la culture du pays. Dans certains établissements, les élèves portent donc des tenues colorées et à motifs. Concernant l’Inde, où l'égalité est loin d'être la norme, un petit pas pour la parité a été franchi en 2021. Certains établissements du sud du pays ont abandonné l'uniforme scolaire genré pour une tenue mixte. Les filles ne portent plus de jupe plissée, mais un pantalon, comme les garçons, ce qui leur permet d'être plus libres de leurs mouvements dans la cour de récréation.

Au Bhoutan, les élèves portent une tenue traditionnelle en guise d'uniforme scolaire. Les garçons portent le gho, tunique attachée au niveau de la ceinture, et les filles portent une kira, long morceau de tissu qui descend jusqu'aux chevilles, avec une veste courte, le toego.

Enfin, aux États-Unis, il n'y a pas d'uniforme scolaire dans les établissements publics, mais un code vestimentaire est imposé aux élèves. Une longueur minimale de jupe est souvent imposée aux filles, elles n'ont pas le droit de porter de short court, les vêtements troués ou jugés obscènes sont prohibés. Certaines écoles interdisent par exemple les cheveux longs pour les garçons ou encore les boucles d'oreilles.