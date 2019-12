Tuto : 3 conseils pour ranger son dressing

TUTO : Ranger son dressing en 3 étapes avec une coach en rangement

Le rangement a sans aucun doute des bienfaits sur la santé. Aurélie Capogna, coach en rangement, donne ses 3 meilleurs conseils pour ranger son dressing.

Etape 1 : Le tri

Selon Aurélie Capogna, il est nécessaire de sortir tous ses vêtements, afin de réaliser tout ce qu’on possède. Cela est une manière efficace de voir le surplus de vêtements par rapport à nos besoins réels. D’après la méthode Marie Kondo, pour bien faire le tri, il est important de comprendre si l’objet apporte de la joie. C’est généralement le cas, soit par l’objet en lui-même, soit par son usage. Dans le cas contraire, il n’est pas nécessaire de le garder. Démodés, trop larges ou encore jamais portés, tous ces vêtements sont à mettre de côté ou à donner.

Etape 2 : Le pliage

Un pliage bien particulier tout droit venu de la méthode Marie Kondo permet un gain de place considérable : tout doit être rangé verticalement. Pour ce faire, il faut commencer par mettre le tee-shirt bien à plat. Ensuite, replier un premier tiers sur lui-même. Très important : il faut faire en sorte qu’il n’y ait pas de pli en lissant le vêtement au maximum. Ensuite, on fait pareil avec le dernier tiers, on le replie sur lui-même. Sur un pull, si la manche n’est pas trop longue, il suffit de la replier simplement le long du buste. Sur un pantalon, il est important de boutonner le bouton du haut. Ensuite il suffit de le plier vers l’intérieur, puis en trois.

Etape 3 : Le rangement

Aurélie Capogna conseille de mettre en haut et en bas les choses utilisées plus occasionnellement, et de garder à portée de main son linge du quotidien. Les affaires de sport ainsi que de sport d’hiver sont, par exemple, à mettre en bas. Sur les étagères du dessus, il est préférable de mettre les tee-shirts, pantalons et pulls utilisés fréquemment. Une fois la dernière étape effectuée, la satisfaction de voir son dressing parfaitement propre est imminente.