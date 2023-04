Tuto : comment faire sa valise

Tuto : comment bien faire sa valise





Aurélie Capogna, coach en rangement, livre trois précieux tips conseils pour bien faire sa valise avant de partir en vacances.

Ce sont des vacances, pas un déménagement ! Avant de partir, il n'est pas nécessaire de fourrer toute sa garde-robe dans sa valise… Les conseils d'Aurélie Capogna, coach en rangement.

Bien choisir ce qu’on met dans sa valise

Vous allez prendre des photos pendant vos vacances. Vous devriez avoir plaisir à les revoir, à les présenter. Prenez donc des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien !

Emportez de préférence des vêtements faciles à associer de façon à avoir la plus grande possibilité de combinaisons possibles une fois sur place. Pour les chaussures, choisissez une paire multi-emploi, que vous pourrez enfiler pour marcher, qui s’accorde avec plusieurs tenues, pour la journée comme la soirée…

Tout organiser dans des mini-valises

Quand on fait sa valise, il faut aussi penser au moment où l’on devra aller y chercher ses affaires. Regroupez vos objets par catégorie, par type d’usage. Pour ce faire, utilisez des trousses de toilette. Aurélie Capogna utilise, par exemple, une trousse à bijoux et une trousse à produits électroniques.

Plus vous allez anticiper, plus vous allez préparer les choses en amont en les identifiant et en les regroupant par usage, plus vous allez profiter de vos vacances ! En ce qui concerne les produits de toilette, la coach propose d’acheter des doses de voyage, ou d’investir dans des contenants vides.

Rangez vos chaussures semelle contre semelle pour qu’elles prennent moins de place. Aurélie Capogna les place dans un petit sac dédié, afin d’éviter qu'elles salissent le reste de la valise. Ces petits sacs de tissus peuvent également être utilisés pour ranger les sous-vêtements, afin qu’ils ne se baladent pas dans la valise.

Tout ranger dans la grande valise

Pliez à la verticale ! La coach en rangement estime que cette méthode de pliage est bien plus simple. Lorsque l'on plie ses vêtements à plats, il est en effet compliqué d’aller chercher ceux du fond… Et cela met vite le bazar ! De plus, comme tout est debout, vous allez pouvoir identifier les vêtements bien plus vite.

Pour sept jours de vacances, Aurélie Capogna place dans sa valise neuf hauts, une jupe, deux shorts, un pantalon, une robe, neuf paires de sous-vêtements, deux maillots de bain et tous ses produits de beauté et électroniques.