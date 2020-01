Tuto : ne plus avoir mal au dos au bureau, les conseils d'un kiné

Les conseils d’un kiné pour ne plus avoir mal au dos au bureau

C’est le mal du siècle : la sédentarité. Elle entraîne parfois des maux de dos qui peuvent vite devenir insupportables. Suivez ces conseils pour vous en débarrasser.

Ne prenez pas exemple sur notre journaliste !

On voit qu'il est complètement avachi au niveau des lombaires (le bas du dos). Il y a également une surélévation de ses épaules et une tendance à s’auto-agrandi. On le voit au niveau des cervicales : il est un petit peu vers l'avant, en flexion.

Quelques exercices pour remédier à ces problèmes

On va travailler plusieurs articulations. Pour les douleurs aux cervicales, c’est important. Il faut se mettre bien droit, les épaules bien relâchées. Il faut laisser pendre une main le long de la chaise et faire une inclinaison, puis amener son oreille vers l'épaule opposée. Ce qui est hyper important, c'est de se relâcher, inspirer et souffler.

Deuxième petit mouvement : poser ses mains sur les épaules opposées. Le but, c’est de rentrer le ventre.

Toujours garder le bas du dos légèrement creusé

On peut aussi mettre ses mains derrière sa tête en gardant la courbure naturelle. Sortir la poitrine vers l'avant, et écarter les coudes au maximum vers l’arrière. Puis lever la tête, regarder le plafond au maximum, s’agrandir et revenir. Ce qu'il va falloir travailler, ça sera toujours pareil, de la mobilité articulaire et un petit étirement.

Il faut toujours garder le bas du dos légèrement creusé : une lordose normale, physiologique.

On vient de voir plusieurs exercices au niveau des cervicales, des dorsales et des lombaires contre la sédentarité. Mais ce qui est hyper important en dehors de tout ça, c'est de prendre des pauses, de marcher, d’avoir une activité en dehors du travail.