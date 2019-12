Un champagne vegan, ça existe

Raphaël Mezrahi produit le seul champagne végan de l’Aube

Raphaël Mezrahi, connu pour ses interviews décalées, explique l’intérêt d’une récolte de champagne végan. Brut. a suivi l’humoriste, désormais vigneron, sur son exploitation de L’Aube.

L’humoriste et acteur, Raphaël Mezrahi, produit un champagne végan, « champagne V », en association avec un vigneron du département de l’Aube. Ardent défenseur de son terroir et de la philosophie végane, l’humoriste tient à participer à la production du premier champagne végan de sa région d'origine. Sécateur à la main, Raphaël Mezrahi explique que sa priorité est d’assurer que la production de « champagne V » soit « artisanale » et végane. C’est Thomas Cheurlin, son associé, qui lui apprend les règles d’une production de champagne responsable.

Une production 100% végane

Raphaël Mezrahi à ses côtés, Thomas Cheurlin informe que l’exploitation est certifiée « Terra Vitis ». Autrement dit, le champagne produit est certifié végan. Thomas Cheurlin explique : « il n’y a pas du tout d’insecticides ici (…) dans l’amendement et dans l’engrais, il n’y a pas de base animale ».

Raphaël Mezrahi à la rescousse des coccinelles

Le véganisme de Raphaël Mezrahi passe également par le respect des animaux. Dans le pressoir, l’intervieweur de stars s’assure qu’aucune coccinelle ne finisse « broyée » : « On se sert de coccinelles pour bouffer les pucerons, et après on n' en a rien à foutre » s’indigne Raphaël Mezrahi. L'humoriste ne trouve pas ça normal « de se servir des bêtes et de les laisser crever après. » Toutes les coccinelles recueillies par le filtre seront relâchées dans la nature.

Dans la cuverie, Raphaël Mezrahi continue de prouver son attachement pour le champagne végan. La différence majeure entre le vin végan et le non végan se trouve dans la protéine utilisée pour l’élimination des dépôts. Celle utilisée pour produire le champagne végan de Raphaël Mezrahi n’est pas une protéine à base de gélatine de poissons mais à base de petits pois.

Raphaël Mezrahi a fait de la cause animale une vraie raison de vivre. Il continue de partager sa philosophie végane en servant des coupes de « champagne V », son champagne végan, à la fin de ses spectacles.