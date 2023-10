Un chef étoilé dans les cuisines d'un resto universitaire

Afin d'améliorer la qualité des repas servis aux étudiants, le chef étoilé Nicolas Carro a fait le tour des restaurants universitaires de Bretagne. ”Vraiment, l’idée, c'était de dire à tous ces jeunes que manger, c'est important, parce qu'un sac vide, ça tient pas debout. On n'a pas d'idées claires. Si on mange pas, on n'aura pas le cerveau en action, en fait, tout simplement” explique Nicolas Carro, chef de l’Hôtel de Carantec. Aujourd’hui, il prépare 1300 couverts. Du jamais fait pour le chef, qui insiste sur la nécessité de travailler en équipe. “Il était aussi légitime de faire un menu Crous avec les produits du Crous. Je me suis adapté à tout le marché de produits qui est négocié par le Cnous national. On a de la truite bretonne. On a de la carotte, on a du chocolat, on a des oeufs Bleu-Blanc-Coeur, des produits labellisés” précise le chef étoilé. A table, les étudiants semblent conquis. “C'est très sain. Et c'est vrai qu'en étant étudiant, on n'a pas forcément le temps de manger sain, que ce soient des plats préparés, des pâtes, etc.” indique un étudiant. “Moi, je profite du Crous, enfin du restaurant universitaire, pour manger surtout de la viande et du poisson” précise une étudiante. Le prix du repas est le même que d’habitude soit 1 euro pour les étudiants boursiers et 3,30 euros pour les non boursiers.

