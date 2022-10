Quand Diego Alary cuisine dans une coloc

“On va bien manger pour une fois !”

“Le but, c'est peu de matériels, peu de temps, donc se faire un petit plat assez vite et si on peut limiter un peu le budget, c'est cool.” Diego Alary, le jeune chef français star de Tiktok et concurrent à Top Chef 2020, a sorti son nouveau livre, Le guide des recettes faciles & pas chères, destiné aux étudiants et jeunes adultes. À cette occasion, il a voulu tester une de ses recettes en conditions réelles, dans une colocation. Brut l'a suivi et s'est rendu chez Anaëlle, Loic, Alice et Tom, qui ont alors pu réaliser des “magic mushrooms”. “C'est des champignons farcis, avec du bacon par-dessus, un petit peu de chapelure”, décrit Diego Alary. “J'espère que ça va être bon. On ne sait pas trop les talents de chacun en vrai”, ajoute Anaëlle. À seulement 24 ans, Diego Alary ouvre pour la première fois un restaurant

Quand ils passent derrière les fourneaux, les jeunes sont assidus. “Première étape, il faut qu'il y en ait un qui coupe les chapeaux comme ça”, montre le chef. “Pour ces recettes, je me suis vraiment mis un challenge, je me suis dit : ‘Je mets de côté le chef cuisinier qui a travaillé dans des étoilés, etc. Et je me mets dans une petite cuisine.’” Une fois le plat terminé, les jeunes goûtent ce qu’ils ont cuisiné. Pour eux, le challenge est réussi. “Je crois que c'est la première fois que j'aime bien les champignons”, pense Alice. Les échecs de Diego Alary