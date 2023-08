Une arrestation injustifiée





Cette scène se passe à Lansing, dans le Michigan. Tashawn était juste sorti de chez lui pour jeter ses poubelles quant il fait face à un policier blanc, qui tenait son arme à la main. Ce dernier l'a arrêté, menotté, puis conduit vers un véhicule de police. Son père, inquiet de ne pas le voir revenir, a alors regardé dehors et a aperçu Tashawn encerclé par plusieurs policiers. Il a décidé de sortir pour demander des explications. Il s’est adressé au policier par ces mots : “Pourquoi est-ce que vous lui avez passé les menottes ? Vous vous servez toujours de ça comme excuse, mec... Peu importe, dès que vous êtes noir, vous correspindez à n’importe quelle description.”

Après plusieurs minutes de vérifications, les policiers ont finalement relâché Tashawn. Un témoin a filmé son arrestation. La vidéo de 4 minutes, sur laquelle on voit au moins 6 policiers et 5 voitures de police, a fait plus de 3,5 millions de vues sur Tik Tok en moins d'un jour et a suscité l’indignation aux États-Unis. En conséquence, les autorités locales ont été contraintes de réagir. Dans un communiqué, la police a déclaré que Tashawn correspondait à la description d'un voleur de voiture, car ils portaient tous les deux un short fluo et un T-shirt blanc. Celle-ci a également publié une photo de l'enfant et du suspect pour se justifier. Selon elle, il était "au mauvais endroit au mauvais moment".

Les avocats de la famille de Tashawn ont demandé le retrait de la photo postée sur Facebook, car elle donne l'impression que le haut de Tashawn était blanc, alors qu'il serait en réalité gris. Tashawn a été interviewé quelques jours plus tard et a déclaré: "Quand ça s'est passé, j’étais vraiment choqué et effrayé par la situation, et la manière dont ça s'est produit". Ses parents ont ajouté qu'ils attendaient davantage que des excuses et qu'ils n'écartaient pas la possibilité d'intenter une action en justice.

