Un jour avec Raphaël, médecin urgentiste

Raphaël est médecin urgentiste au SAMU de Poitiers. Avec un flot continu de patients et des soignants qui se relaient 24 heures sur 24, l'un des plus grands défis, c'est de transmettre les données médicales et de ne perdre aucune information... Et pour ça, il a une solution. Brut l'a suivi sur le terrain.