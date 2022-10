Un service de bagagerie et laverie gratuit pour les sans-abri

“Ça aide à faire un saut vers la vie "normale”

“T’as un casier là, t’as tes fringues, t’as tes serviettes et tout ça, pour la douche”. Karim est sans domicile fixe à Paris. Grâce à l’association Onze Mille Potes, il peut profiter gratuitement d’un casier où ranger en sécurité ses biens personnels et d’une laverie où se laver et où laver ses vêtements. “Ça me permet d’être propre, d'être nickel comme tout le monde, quoi. Malgré ma situation de galérien. Ça aide à faire un saut vers la vie "normale”. Depuis trois ans, tous les jours, Karim se rend ici pour déposer des affaires, en reprendre d’autres ou accéder à la laverie. Il vient en aide aux SDF en souffrance psychique

“Tous les mois, on a des donations de La Lessive de Paris, qui est une petite start-up qui nous aide, et comme on a une démarche écologique, l'idée, c'est plutôt de tout réutiliser. On leur remet les bidons, ils nous les remplissent, ils nous les rendent” précise Sara, bénévole de l’association. “On a une entreprise aussi pour le café, on reçoit 5 kg de café tous les mois de l'entreprise Beans on fire, on a aussi le ménage, on a BigJack qui nous offre des prestations de ménage une fois par semaine”. Cette école accueille les familles d'enfants scolarisés sans abri

L’association Onze Mille Potes est entièrement gérée par les bénévoles. “Pour que ça puisse tourner, c'est un peu compliqué, on a tous des jobs à côté, et on veut aussi élargir notre asso pour aménager les locaux et avoir plus de casiers, donc aujourd'hui, on est clairement en recherche de financements” précise Sara. Elle transforme un coin de rue en salon de coiffure pour les sans-abri