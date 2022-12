Une grève SNCF attendue pour le week-end de Noël

Les billets annulés remboursés à 200%

Une grève SNCF est attendue pour le week-end de Noël. 2 TGV sur 3 vont circuler et le week-end de Noël sera très perturbé. Dès qu'un train pour ce week-end est supprimé, la SNCF a annoncé que le double du montant des billets des voyageurs seront remboursés. La ligne de train Bordeaux-Lyon relancée par Railcoop

Vendredi 23 décembre, 2 TGV sur 3 devraient circuler sur les axes Atlantique et Méditerranée. On compte également en circulation 1 train sur 2 sur les lignes du Nord, 3 trains sur 4 sur les lignes de l’Est, 3 trains sur 4 sur les OUIGO, et 1 train sur 2 entre les gares de régions. Romain, le contrôleur SNCF qui donne le sourire aux passagers

Les trains annulés seront remboursés à 200 %. Les échanges seront gratuits. La SNCF n’a pas encore détaillé les annulations pour samedi et dimanche. Cet appel à la grève a été lancé par un collectif de contrôleurs. Le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Faniche a déclaré sur Franceinfo que cette grève coûterait “plusieurs dizaines de millions d’euros”. À Grande Vitesse avec François Gabart