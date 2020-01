Une solution pour recycler le pain : un an après

Recycler le pain, c’est possible !

Franck Wallet a créé Crumbler, une machine qui broie le pain sec et permet de faire de la chapelure.

En France, il existe près de 30.000 boulangeries. Pour chacune d’entre elles, le pain jeté peut représenter jusqu’à trois tonnes par an. En 2018, Franck Wallet présentait à Brut Crumbler, une machine qui réduit le pain sec en chapelure qu'il avait inventée. Aujourd’hui, une centaine de boulangeries en France et à l’international utilisent cet outil.

Deux types de chapelure

« C’est très simple. Il y a deux boutons. Un "marche" et une coupure de sécurité. On coupe notre pain, on le passe au four pour le griller et après, on a juste à le mettre dans la machine. Un broyeur à l’intérieur réduit le pain grillé en chapelure », détaille Olivier, boulanger.

Il poursuit. « Une première chapelure est faite avec du pain de la veille, assez grossière et humide. Ça va surtout pour ce qui est gâteau, muffins, etc. Ensuite, ça va être surtout de la chapelure très fine que l’on utilise pour le pain, qui est faite avec du pain grillé. »

Il y a un an, Brut avait déjà fait le focus sur cet outil révolutionnaire. Franck Wallet, son inventeur, se souvient : « L’impact de la vidéo Brut a été un tremblement de terre, au sens positif du terme. Le jour où la vidéo a été diffusée, on a tout arrêté, et on s’est mis à répondre à toutes les demandes. »

Revaloriser deux tonnes de pain par jour par boulangerie

« Chaque boulangerie qui a le Crumbler va revaloriser en moyenne deux tonnes de pain par an. Ça veut dire qu’aujourd’hui, si on a une centaine de boulangers équipés de la machine, on a un impact chaque année de 200 tonnes de pain qui sont revalorisés », ajoute Franck Wallet.

Aujourd’hui, le Crumbler est commercialisé en France, mais aussi en Suisse, en Belgique, au Sénégal, au Burkina Faso… Frank Wallet se prend à rêver. « On a la chance et l’enthousiasme de pouvoir se dire qu’on peut avoir un impact non seulement à l’échelle de la France, mais aussi dans le monde entier. Finalement, le problème du gaspillage de pain n’est pas présent que chez nous. C’est clair qu’on espère que le Crumbler va devenir une machine standard dans le milieu de la boulangerie. »