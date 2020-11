Une vie : Banksy

Banksy, le célèbre inconnu

Il est l’un des artistes les plus connus de ce siècle. Pourtant, personne ne connaît son visage.

Le fameux inconnu bien connu, c’est lui. La première peinture murale de Banksy est découverte en 1999, à Bristol. Il commence à utiliser les pochoirs après s’être tenu à l’écart de la police, pour être plus efficace. Le message transmis à travers ses œuvres est toujours pacifiste, anticapitaliste et contestataire.

Des œuvres éphémères

Il dessine des rats, des singes, des policiers ou des soldats, des enfants ou encore des personnes âgées. Malgré sa célébrité, Banksy n’a jamais dévoilé sa véritable identité. Ses œuvres ont fait leur première apparition dans les années 2000, à Londres.

En 2005, il voyage en Cisjordanie et réalise huit pochoirs. Son art est visible dans les rues, sur les bâtiments, dans les lieux publics. Par conséquent, ses œuvres sont souvent repeintes, voire détruites. En 2007, par exemple, l’organisme des transports en commun de Londres repeint son Pulp Fiction.

Un artiste complet

Bansky est aussi nommé pour l’Oscar du meilleur film documentaire grâce à Faites le mur !, une satire du milieu artistique sortie en 2010. Depuis ses débuts, il a organisé des expositions à New York et Los Angeles, à Londres et Sydney.

Certaines de ses œuvres ont été vendues à plusieurs centaines de milliers de livres sterling. En 2018, il élabore un coup médiatique avec La Petite Fille au ballon : l’œuvre s’autodétruit après avoir été vendue à 1.2 million d’euros. En 2009, son Parlement des singes, qui met en scène des chimpanzés à la Chambre des communes britannique, est vendu à 11 millions d’euros.