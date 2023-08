C'est une figure emblématique de la télévision française. C'est l'une des personnalités préférées des Français. Voici l’histoire de Michel Drucker. Il naît en 1942 dans le Calvados. La même année, son père Abraham Drucker est dénoncé, arrêté et fait prisonnier à Compiègne. Une partie de sa famille connaît le drame de la Shoah, de la captivité et de la déportation. Enfant, il est perçu comme le cancre de sa famille. Il raconte que son père lui disait souvent : "Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi?” À 17 ans, il part faire son service militaire à Compiègne. Il est alors affecté dans un service du magazine Terre-Air-Mer et rencontre des journalistes de l'ORTF.

À 22 ans, il intègre la Maison de la Radio à Paris en tant que reporter et commentateur sportif. En novembre 1964, il fait sa toute première apparition identifiée à la télévision. Cette première apparition télé lui confirme l'envie de continuer vers la voie de l'animation. Un an plus tard, il apparaît en plateau dans l'émission Sports Dimanche. De 1965 à 1968, il tient la rubrique sportive du JT de l'ORTF et commente en direct des matchs de rugby. Parallèlement, en 1966, il présente l'émission pour les jeunes Tilt. L'animateur télé y rencontre la génération des sixties: Johnny Hallyday, Claude François ou Jacques Dutronc, avec qui il se lie d'amitié.

Deux ans plus tard, il est mis à l'écart du service des sports du service public après avoir manifesté lors des événements de mai 68. En 1973, il épouse l'actrice à Las Vegas, Dany Saval qu'il a rencontrée grâce à Claude François. À partir de 1975, il présente une série d'émissions, sur Antenne 2. En 1983, Céline Dion y fait son premier plateau à la télévision française.

En 1984, il crée la société de production DMD : Dany et Michel Drucker. L’année suivante, il commente les principaux matchs de football avec Roger Piantoni sur TF1. En 1990, il cartonne avec Stars 90 sur TF1, à la suite de son départ d'Antenne 2. Le président de la chaîne, Philippe Guilhaume, le trouvait trop “has been". À partir de septembre 1998, il présente et coproduit Vivement dimanche, un show dans lequel il accueille régulièrement des invités sur son canapé. En 2010, à la sortie de son livre Rappelle-moi, il révèle l'existence d'un demi-frère. À 78 ans, Michel Drucker est opéré du cœur. À la suite de complications, il est placé en soins intensifs. Il revient à l’écran en mars 2021 après 7 mois d'absence. L'animateur de télévision rencontre de nouveaux soucis de santé quelques mois plus tard. En mars 2023, il est de nouveau opéré du cœur. Après plusieurs mois de convalescence, il annonce son retour sur le petit écran et ironise sur sa longévité.

