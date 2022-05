Union de la gauche : retour sur le 3 mai 1936, victoire du Front populaire

“Avant, des gens travaillaient 10 heures par jour sans aucun congé !”

En 1936, à l’approche des élections législatives, communistes, socialistes et radicaux prennent la décision de créer un programme commun.

C’est ainsi que Thorez, Blum et Ramadier passent au stade supérieur et bâtissent la gauche unie, offrant la victoire législative au Front populaire le 3 mai 1936.

Après son élection, Léon Blum va présenter aux chef d’Etats les membres de son cabinet, parmi lesquels on compte pour la première fois trois femmes ministres.

“Quand ça a été décidé, je me souviens toujours, mon père est arrivé à la maison, il pleurait”

Quelques semaines après la victoire du Front populaire, sous l’arbitrage du gouvernement, patrons et ouvriers vont négocier.

Environ 2 millions de travailleurs se mettent en grève. Avec ces revendications, ils espèrent obtenir de meilleures conditions dans leur travail.

Le 8 juin 1936, les accords de Matignon et ses avancées sociales sont finalement signés. Les travailleurs ont désormais droit aux congés payés, conventions collectives ainsi qu’à la semaine de 40 heures.

“Quand il y a eu la fin de la grève et les congés payés, on avait encore du mal à réaliser que c’était possible : partir 15 jours en vacances et toucher la paye en revenant. Et puis mon salaire a doublé."

Le 3 mai 2022, Jean-Luc Mélenchon du parti de la France Insoumise a signé un accord avec le parti écologique français en vue des élections législatives.

La date choisie, hautement symbolique, fait référence à la victoire du Front populaire. L'homme politique a appelé à une union nationale des gauches.

Près de 86 ans après cette date, la France Insoumise, EELV, le Parti socialiste et le Parti communiste (PCF) pourraient faire alliance.

Principal adversaire de Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national, à qui fait il fait la guerre, Jean-Luc Mélenchon espère créer un front commun face au parti LREM d'Emmanuel Macron, président de la République française.

L'annonce des résultats aura lieu après le second tour des élections le 19 juin 2022.

