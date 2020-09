Victor, 15 ans, alerte sur les dangers qui pèsent sur la biodiversité

Cet adolescent se bat pour la préservation de la biodiversité

Il a 15 ans, il a écrit un livre sur l’écologie et il rêve de devenir maraîcher : c’est Victor Noël.

Victor Noël a 15 ans et vit à Rombas en Moselle. L’adolescent a décidé de consacrer sa vie à se battre pour la biodiversité. Sa passion, il la partage depuis son enfance sur les réseaux sociaux à travers des photos animalières et des vidéos tournées autour de chez lui. Pour lui, c’est d’ailleurs plus qu’une passion : « C’est un mode de vie. »

« Je n’arrive pas vraiment à me projeter »

Le garçon le constate : les jeunes, et les populations dans leur ensemble, sont plus sensibilisés aux questions environnementales qu’avant. Mais ce n’est pas suffisant selon lui. « Ce n’est pas pour ça qu’on voit un vrai changement s’opérer », regrette Victor.

L’adolescent rêve de se lancer dans le maraîchage. Il souhaiterait avoir son propre terrain et construire sa maison avec des matériaux écologiques afin de réduire au maximum son impact sur la biodiversité. « Je pense que je vais m’orienter vers là, mais je n’arrive pas vraiment à me projeter, je ne sais pas comment la société sera d’ici là… »

Ni porte-parole, ni politicien

Dans sa région, l’adolescent est devenu une figure du militantisme écologique. En mars 2019, il a rassemblé près de 2.000 personnes à Metz lors d’une marche pour la biodiversité. Pour autant, il ne se voit pas comme un porte-parole politique, à l’image de Greta Thunberg, de deux ans son aînée. Et pour cause : « Je m’intéressais déjà à ces sujets-là, donc je ne la considère pas comme un modèle ou comme une source d’inspiration. »

Qui plus est, Victor ne veut pas devenir un porte-parole, même si, par la force des choses, il se fait connaître pour son combat. « Pour moi, chaque personne a des choses à apporter. Chaque personne a des connaissances différentes. Chaque personne a une approche du monde différente. Ça doit être un combat collectif. »

« Je rêve d’une société où on donne plus de valeur à ce qui a du sens »

La politique ne l’intéresse pas non plus : « Je préfère être sur le terrain, dans le milieu naturel à faire pousser des légumes, même si c’est pas en faisant ça qu’on a du poids. Pour moi, ça a plus de sens. »

Aujourd’hui, Victor raconte dans le livre Je rêve d’un monde ses craintes et ses rêves pour l’avenir de la planète. « Je rêve d’une société où on cesse cette recherche d’une croissance économique constante. Je rêve d’une société où on apprend à cohabiter avec la faune sauvage. Je rêve d’une société où on donne plus de valeur à ce qui a du sens. Pour moi, ce qui a du sens. »