Vivre avec 2 enfants atteints d'un handicap dans un logement inadapté

Et là, on est prêts pour aller à l'école. 8 marches tous les jours, un coup pour Rayane et je reviens pour Younes. Je ne sais pas comment elle fait, elle a une force! Voici ma maman, qui s'appelle Karima Poplawski. Voici moi, je m'appelle Younes Poplawski et voici mon frère, Rayane Poplawski. C'est des jumeaux qui sont atteints de la maladie amyotrophie spinale type 3, très aggravante dans le long terme. Elle paralyse tous les muscles du corps. Elle est incurable. Il n'y a pas de médicament à l'heure actuelle. Il y a juste un médicament qui gèle le processus de la maladie. Et c'est tout. Et c'est bon. la porte ? J'arrive. En fait, Younes doit déployer beaucoup d'efforts quand il doit marcher, parce qu'il ne peut pas. Il a une marche qui est restreinte, lla une marche pas plus de 100 mètres, et Rayane parce qu'il ne pourra pas. Un, deux, trois. Je ne peux pas bouger, me lever, courir, déjà, marcher. J'ai moins de force que lui et j'ai des problèmes aux doigts, genre je ne Mes deux enfants, je les porte tous les jours. Ça fait sept ans que je fais systématiquement les mêmes gestes. Je dois aider Younes à monter les escaliers, par exemple, parce qu'il ne peut pas monter les escaliers. Je dois faire monter Rayane, je dois le porter comme tous les jours et l'emmener dans la salle de bain pour se laver les mains. Je dois redescendre veux pas le laisser en bas, parce que je ne veux pas parce que j'ai peur qu'on me le vole, même si ici on ne vole pas. Mais c'est une crainte que j'ai parce qu'il coûte super cher. Je vais vous montrer. On y va, Rayane? Je vais juste vous expliquer. Comme ça. Rayane ne peut pas marcher à quatre pattes. Je dois l'emmener et le poser là où il a envie d'aller. Là, par exemple, il ne peut pas se lever, c'est très difficile pour lui. Donc je l'aide à se lever le matin. Moi, j'ai très peur qu'on tombe dans les escaliers parce que j'ai le vertige. Chaque fois, j'ai peur qu'on tombe en arrière à cause de mon poids, ou elle fait un faux geste… Et là, on est prêts. Elle est tombée plusieurs fois. Une fois, elle est tombée, moi, j'ai rien eu, tordu la cheville. mais elle, elle s'est L'année prochaine, elle ne pourra plus me porter. J'aimerais me débrouiller tout seul, me mettre sur une chaise, au moins me mettre sur mon lit, aller quelque part, facilement, sans avoir mal Parce que j'ai une scoliose. Il est emprisonné, en fait. ll est emprisonné, en fait. Ça fait des années que je fais des demandes, les gens, ils posent la question: "Comment ça se fait que tu n'as pas un appartement?" Je n'ai pas d'appartement parce qu'il y en a pas. Parce qu'il y en a pas. J'ai fait des demandes, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Sur Massy, là où je suis, on me dit qu'il n'y a pas d'appartement pour moi. Je travaillais avant et j'ai arrêté pour mes enfants. Je suis comme un robot, plus qu'un robot. Journaliste Kenza Safi-Eddine Montage Agathe Lavigne