“Mon père s'appelait Mohammed et ma mère, Amina. Ma petite sœur s'appelait Nora et mon autre sœur, la cadette, Salma”. Yassine est un habitant du village de Tinzert, dans le Haut Atlas au Maroc. Le 10 septembre dernier, à la suite du tremblement de terre, il a perdu toute sa famille, morte dans la catastrophe. “On était en train de dormir, on venait de dîner. Et ça s'est passé. J'ai crié et je suis allé les voir... J'ai vu que le plafond leur était tombé dessus. Je suis sorti par le toit de la maison de mon cousin. Il n'y avait plus d'électricité ni de réseau. On n'avait aucun moyen d'appeler les gens. On s'est assis devant l'entrée jusqu'à ce que les gens arrivent. Vers 8h30, 9h du matin, les gens ont pu les sortir. On les a enterrés le matin même”.

“Il ne me reste plus que ma grand-mère, mon oncle, mon cousin et l'oncle de mon père. C'est tout ce qu'il reste. On a juste besoin d'un endroit où vivre, c'est tout. On n'a pas où vivre.” Lorsque la terre a tremblé, Yassine portait le maillot du Raja de Casablanca. Anas Al Jaafari, président de l'association le Nid vert regroupant des supporters du Raja, est venu à sa rencontre. “Le Raja veut te prendre en charge, financer ta scolarité, tes dépenses et ton entraînement. Et il y a aussi des adhérents rajaouis qui veulent t'aider d'une manière plus personnelle. Certains voudront te donner une dotation mensuelle, ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est ton futur, il faut que tu y penses” explique le président de l’association à Yassine.





Le jour du drame, Yassine venait d’acheter à Marrakech le nouveau maillot du Raja de Casablanca. “Quand ça s'est produit, je suis sorti dans la rue avec, quelqu'un m'a filmé avec le maillot. C'est tout ce qu'il me reste. Il ne me reste que ce T-shirt. Tous mes vêtements sont dans la maison et je ne peux pas y rentrer. Tous les soirs, j'ai peur que cela se reproduise. C'est très dur pour moi”.

Dans la nuit du 10 septembre dernier, un séisme d'une magnitude de 6,8 sur l'échelle de Richter a frappé le Maroc. Quelques jours après le drame, le dernier bilan, qui était toujours provisoire, faisait état de 2 901 morts et 5 530 blessés dans le pays.