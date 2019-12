Yves Cochet, ex-ministre de l’Environnement, prêt pour l'effondrement

L’effondrement et la fin de notre civilisation, c'est pour dans une quinzaine d'années selon l'ancien ministre de l'Environnement Yves Cochet. Brut l'a rencontré dans sa maison à la campagne, où il a tout prévu pour survivre si l'eau et l'électricité venaient à manquer. Visite guidée de la maison d’Yves Cochet, prêt pour la survie…

Les gens le prennent parfois pour un fou, mais Yves Cochet, ancien ministre de l'Aménagement du territoire et de l’Environnement, en est persuadé : l’effondrement « Ça va être du très, très concret. C'est déjà du concret ! ». En prévision de la fin de la civilisation, il a acheté une maison en Bretagne avec sa fille, il y a près de 13 ans : « Parce que nous avons anticipé le fait qu'un effondrement général systémique et global du monde puisse avoir lieu, disons, vers les années 2025-2030, je ne suis pas à 5 ans près » précise Yves Cochet.

La propriété d’Yves Cochet, ancien ministre de l’Environnement, fait 7 hectares en tout : 3 hectares de bois et 4 hectares de prés. Il y a aussi un point d’eau, élément clé de la survie : « C'est important d'avoir de l'eau toujours disponible si jamais l'eau courante distribuée par la ville ne l'était plus » explique Yves Cochet. Après l’avoir bouille, l’eau du petit étang est potable. Des aménagements sont en cours, pour que l’eau puisse être pompée : « C'est une pompe, non pas immergée électrique, parce qu'il y aura peut-être plus d'électricité dans 15 ans, mais une pompe à bras comme jadis » précise l’ancien ministre de l’Environnement.

Pour Yves Cochet, en cas d’effondrement de la civilisation, il n’y aura sûrement plus d’électricité : en France, « pour 75 %, c'est le nucléaire. Mais le nucléaire sans pétrole, ça existe pas et le nucléaire, c'est toute une chaîne, depuis la mine, jusqu'à votre interrupteur pour votre télé ou votre lumière, tout ça, évidemment, c'est fait avec des camions » justifie l’ancien ministre de l’Environnement.

Et qui dit plus d’électricité ni de pétrole dit aussi plus de voitures. Mais Yves Cochet a tout prévu : « Il y aura plus de voitures en 2040. Le mode de transport du futur c'est pas les bagnoles, c'est pas les avions. Il y aura peut-être quelques bagnoles au gazogène, au biogaz, quelques milliers… Mais c'est le cheval » lance Yves Cochet.

Pour Yves Cochet, ancien ministre de l’Environnement, une politique de décroissance est à mettre en place d’urgence : « Il faut une politique, on peut appeler ça une économie de guerre avant la guerre » précise Yves Cochet. « Il faudrait que le moindre brin d'herbe soit permaculturisé, c'est-à-dire qu'on fasse ce qu'on appelle les paysages comestibles, des forêts-jardins » ajoute Yves Cochet. Dans l’idéal, il souhaiterait même la mise en place d’un système de rationnement mondial.