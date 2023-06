"Je suis partant pour un match en cage si Zuckerberg l’est aussi lol”

Depuis qu’Elon Musk a racheté le réseau social Twitter, il tweete régulièrement contre Mark Zuckerberg, le patron de Meta, en s'opposant à lui politiquement, en se moquant de lui, en critiquant ses réseaux sociaux Facebook et Instagram. Cette tension date de plusieurs années mais elle atteint un point culminant ce 21 juin lorsque des rumeurs circulent annonçant que Mark Zuckerberg compte créer un concurrent à Twitter. En réponse à un tweet sur cette rumeur, Elon Musk indique qu'il est “partant pour un match en cage si Zuckerberg l’est aussi lol”. Il parle ainsi d’un combat de MMA. Ce à quoi Mark Zuckerberg réplique : “Envoie-moi l'adresse” depuis son compte Instagram.

Quelques minutes après la story, Elon Musk répond : “L'octogone de Vegas”, ajoutant que : “Si c'est réel, je le ferai”. On précise que Mark Zuckerberg, qui a fondé les réseaux sociaux Facebook et Instagram, est amateur de sports de combat. Sur plusieurs vidéos, on le voit faire de l'escrime, de la boxe mais surtout du jiu-jitsu brésilien, un art martial qui maîtrise. En mai 2023, il a même gagné un tournoi local californien de ce sport.

Mark Zuckerberg préparerait une plateforme concurrente à Twitter

Selon un article de GQ, Elon Musk a lui pratiqué par le passé le taekwondo, le karaté, le judo et le jiu-jitsu brésilien mais il a confié que plus il vieillit “plus c'est difficile de rester en forme”, “qu'il n'aimait pas courir” et “qu'il ne s'en prenait pas souvent avec son coach”. Dans un tweet, Elon Musk a déclaré qu'il avait un super mouvement qu'il appelle “le morse” qui consiste à “s'allonger sur son adversaire et à ne rien faire”. Il a également rappelé qu’il avait grandi dans “un endroit très violent” en Afrique du Sud, son pays natal et qu’il avait affirmé avoir “été battu très violemment” dans “des vrais combats de rue”. Brut vous tiendra au courant si l'événement se précise.

Mark Zuckerberg préparerait une plateforme de messagerie courte, comme Twitter. Le projet s’appelle Proget Barcelona ou P92. Il avait pour objectif de concurrencer Twitter. Après avoir copié Snapchat, TikTok et ClubHouse, Mark Zuckerberg s’intéresse de près au réseau social racheté par Elon Musk, le patron de Tesla dont la fortune est estimée à plus de 230 milliards de dollars. Les deux géants des réseaux sociaux et figures de la Silicon Valley ne devraient sans doute pas s’affronter physiquement dans une vraie cage de MMA ou sur un ring pour un combat de catch. Cependant leur rivalité est loin de s’achever.





Ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk vise directement Mark Zuckerberg. En 2017, alors que le patron de Facebook avait émis une alerte sur les dangers de l’intelligence artificielle, Elon Musk avait commenté que “sa compréhension du sujet était limitée”.