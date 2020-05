Une vie : Elon Musk

Elon Musk, milliardaire controversé

Sa fortune est estimée à plus de 37 milliards de dollars. Il a qualifié de « fascistes » les mesures de confinement. C’est Elon Musk.

C’est un inventeur charismatique et milliardaire controversé. Il veut coloniser Mars, sauver l’humanité et relier nos cerveaux à des machines. Sa fortune est estimée à plus de 37 milliards de dollars, mais il ne touche pas de salaire : c’est Elon Musk.

Deux diplômes de physique et d’économie

Elon Musk naît en 1971 à Pretoria, d’un père sud-africain et d’une mère canadienne. Enfant, il est harcelé à l’école. Il raconte avoir été « presque été battu à mort », ce qui l’encouragera à prendre des cours de judo, de karaté et de lutte.

À 12 ans, Elon Musk crée Blastar, un jeu vidéo qu’il revendra pour 500 dollars. À 17 ans, pour échapper au service militaire, il s’installe au Canada et réussit à vivre en ne dépensant qu’un dollar par jour. En 1992, il intègre l’université de Pennsylvanie, où il obtient trois ans plus tard deux diplômes de physique et d’économie.

Il lance X.com, une banque en ligne qui deviendra PayPal

En 1995, il abandonne Stanford deux jours seulement après avoir intégré la prestigieuse université, convaincu qu’Internet allait davantage changer la société que la physique. À 24 ans, avec 28.000 dollars investis par son père, il crée avec son frère Zip2, un outil pour aider les médias à passer du papier à Internet.

Quatre ans plus tard, les frères vendent leur société pour 307 millions de dollars. En 1999, Elon Musk lance X.com, une banque en ligne qui deviendra PayPal et qu’il revendra pour 1,5 milliard de dollars. Elon Musk empoche 180 millions de dollars sur cette vente.

À 31 ans, il lance SpaceX

En 2002, il devient père pour la première fois mais l’enfant, né de son union avec Justine Wilson, décède à seulement 10 semaines. À 31 ans, il lance SpaceX avec un objectif : être la première entreprise privée à envoyer des particuliers dans l’espace… et s’installer sur Mars d’ici à 2025.

En 2004, préoccupé par le changement climatique, Elon Musk investit dans Tesla Motors, une société de fabrication de voiture électriques. En 2008, l’acteur Robert Downey Jr. s’inspire de lui pour créer le personnage de Tony Stark dans Iron Man.

Il crée une start-up qui veut connecter les cerveaux humains à des ordinateurs

À 41 ans, il développe l’hyperloop, un train monté sur des coussins d’air capable d’atteindre 1000 km/h. En 2017, il entame le développement de Neuralink, une start-up qui veut connecter les cerveaux humains à des ordinateurs et des smartphones.

Sa start-up Neuralink a créé un implant cérébral constitué de petits fils à mailles ultrafines connectées à des électrodes qui détectent l’activité neuronale. Objectifs : soigner certaines maladies cérébrales et augmenter les capacités humaines pour faire face à la montée de l’intelligence artificielle, une technologie qui l’effraie.

En couple avec la chanteuse canadienne Grimes

En juillet 2017, Elon Musk quitte son poste de conseiller spécial de Donald Trump après la décision du Président américain de quitter l’accord de Paris sur le climat.

À 46 ans, il officialise sa relation avec la chanteuse canadienne Grimes, qui s’est nouée sur Twitter grâce à un intérêt commun pour la théorie du Basilic de Roko sur la peur de l’intelligence artificielle.

Il est poursuivi par l'autorité des marchés financiers

En août 2018, il annonce dans une série de tweets qu’il dispose des fonds nécessaires pour retirer Tesla de la bourse américaine. Dans la foulée, le titre perd 6,30 %. Elon Musk est accusé de manipuler le cours de l’action, et l'autorité des marchés financiers l’attaque en justice.

Les poursuites sont finalement abandonnées en échange d’un accord à l’amiable qui oblige Elon Musk à quitter son poste de président du conseil d’administration de Tesla. Il est également contraint à payer une amende de 20 millions de dollars pour dédommager les investisseurs lésés par ses tweets.

Il prépare avec Tom Cruise un film de fiction entièrement tourné dans l’espace

Le 17 avril 2020, le patron de la NASA annonce que la capsule Crew Dragon, développée par SpaceX, décollera le 27 mai pour son premier vol habité à destination de la Station spatiale internationale. Le 4 mai 2020, le magazine américain Deadline révèle que Tom Cruise et Elon Musk, associés à la NASA, développent le premier projet de film de fiction entièrement tourné dans l’espace.

Le même jour, Elon Musk annonce la naissance de son premier enfant avec sa compagne Grimes : X Æ A-12. Il s’agit du septième fils d’Elon Musk. Le 11 mai 2020, malgré le confinement en vigueur en Californie pour lutter contre la pandémie de Covid-19, il annonce sur Twitter la réouverture de son usine Tesla située dans le comté d’Alameda. Quelques jours plus tôt, Elon Musk avait qualifié de « fascistes » les mesures de confinement.