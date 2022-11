L’évolution du jeu vidéo FIFA de 1994 à 2023

L’arrivée de la 3D en 1996

Lancé quelques mois avant le début de la Coupe du monde au Qatar, FIFA 23 regroupe de nouvelles mises à jour et des Coupes du monde masculine et féminine. “Nous ne faisons que commencer à offrir aux joueurs l’expérience la plus authentique et la plus immersive qui soit” avait déclaré Nick Wlodyka, manager général d’Electronic Arts Sports. A l’occasion de sa sortie, Brut. revient sur l’évolution du jeu vidéo sur Playstation depuis la première version, en 1994. A l’époque, seule la 2D prévalait. Il a fallu attendre FIFA 96 pour accéder à la 3D.

