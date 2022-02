Le blob est un étrange organisme qui fascine les scientifiques

Le blob est ce qui se rapproche le plus d'une intelligence extraterrestre

Ce n'est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon. Il est formé de dizaines de milliers d'individus unicellulaires qui forment un corps commun appelé le plasmodium.

Vous ne connaissez sûrement pas le Physarum Polycephalum, mais vous avez peut-être déjà entendu parler du « blob », son petit surnom trouvé par les scientifiques. Le blob n'est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon, et il possède ce qui se rapproche le plus d'une intelligence extraterrestre.

Des réseaux incroyablement complexes

Il est formé de dizaines de milliers d'individus unicellulaires qui forment un corps commun appelé le plasmodium, qui n'a aucune limite de taille. Placé dans un nouvel environnement, le blob va s'étendre à travers l'espace en utilisant des excroissances fractales pour trouver de la nourriture.

Si c'est le cas, il va multiplier les connexions sur ce chemin. Si au contraire il trouve quelque chose qu'il n’aime pas, il va se rétracter et aller chercher ailleurs. Le blob peut partir dans de multiples directions en même temps et créer des réseaux incroyablement complexes.

Il est étudié comme une forme d'intelligence existant en dehors des cadres biologiques connus

Le blob trouve toujours le chemin le plus court et emploie des manières créatives d'éviter les obstacles. Placé sur une reproduction de la région de Tokyo avec des sources de nourriture à la place des villes, le blob a reproduit le réseau ferroviaire en quelques heures seulement.

Non seulement il a conscience de l'espace, mais on pense qu'il a conscience du temps et peut retenir et transmettre des informations. Pourtant, il n'a ni yeux, il n'a ni neurones, il n'a ni cerveau, ni système nerveux. Le blob est donc étudié comme une forme d'intelligence existant en dehors des cadres biologiques connus.