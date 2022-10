Une alternative aux scooters à essence

“Vous allez pouvoir recharger toute votre gamme de scooter en 50 secondes chrono”

Depuis la mise en place du stationnement payant à Paris pour les deux-roues essence, les scooters électriques sont une solution pour continuer à se garer gratuitement. "ZEWAY, c'est une start-up qui réinvente la mobilité urbaine avec une solution inédite en Europe de stations d'échange dans lesquelles vous allez pouvoir recharger toute votre gamme de scooter en 50 secondes chrono. Vous vous garez, vous sortez votre batterie, vous avez une case vide qui s'ouvre, vous mettez votre batterie vide dans la case vide, une autre case vide s'ouvre. Vous repartez avec votre batterie pleine" explique Stéphanie Gosset, cofondatrice de ZEWAY.

La start-up propose un abonnement qui comprend la location d'un scooter personnel, le kilométrage illimité, la maintenance et l'application mobile connectée. "Vous avez vraiment votre coût de mobilité qui est connu à l'avance. Finalement pour 130 € par mois - ce qui correspond à peu près au coût d'un stationnement -, vous avez vous tout le confort d'une solution électrique sans contrainte, sans temps de charge, sans émission de CO2, sans émission de particules et sans stationnement payant donc aujourd'hui vous avez une gamme complète de scooter ZEWAY équivalent 50 cm et 125 cm cube que vous pouvez tous venir essayer donc dans notre showroom". L'entreprise va être déployée dans quatre villes françaises: Nice, Bordeaux, Nantes et Lyon.