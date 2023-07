“Nous étions tous conscients du fait que, dans un sens ou dans l'autre, nous intervenions directement, lourdement, sur l'histoire humaine. Mais pour un physicien, ce n'est pas une tâche qui va de soi” avait déclaré Robert Oppenheimer.

Qui est l'inventeur de la bombe atomique ?

Surnommé le "père de la bombe atomique", Robert Oppenheimer a dirigé la création de la première arme nucléaire, avant d'être discrédité par le gouvernement américain. Retour sur son parcours et sa carrière.

Julius Robert Oppenheimer est né le 22 avril 1904 à New York. Son père est homme d'affaires et sa mère est peintre. Sciences, poésie, philosophie, spiritualité... tout l'intéresse. Il maîtrise 6 langues, dont le latin et le sanskrit. À l'école, il est vu comme arrogant, mais brillant, et reste solitaire. À 18 ans, il entre à Harvard et obtient son diplôme en 3 ans au lieu de 4. C'est à Cambridge qu'il se spécialise en physique. Il y connaît plusieurs épisodes dépressifs. En 1929, à son retour aux Etats-Unis, il est l'un des premiers docteurs en physique de son pays. Jugés trop complexes, ses cours laissent ses élèves à la fois frustrés et admiratifs.

Qui a travaillé sur le projet Manhattan ?

En 1942, Robert Oppenheimer devient directeur scientifique du projet Manhattan, lancé par les États-Unis pour créer la bombe atomique. Soupçonné d'être un sympathisant communiste, il est espionné par le FBI, qui voit sa nomination d'un mauvais œil. Il recrute et travaille avec les meilleurs scientifiques secrètement, à Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Le 16 juillet 1945, il assiste au premier essai nucléaire, Trinity. Après Hiroshima et Nagasaki, il confiera avoir "du sang sur les mains".

Le président Truman le qualifiera de "scientifique pleurnichard". Accusé d'être un agent soviétique, il perd son habilitation de sécurité en 1954. Albert Einstein, son collègue et ami, le soutient. En 1963, il reçoit le prix Fermi en signe de réhabilitation. Il termine sa carrière en se consacrant à la recherche à Princeton. Il meurt à 62 ans d'un cancer de la gorge. En 2022, sa révocation est annulée à la demande de la Commission de l'énergie atomique. Son biopic, avec Cillian Murphy à l'affiche, sort l'année suivante. Le film est réalisé par Christopher Nolan.

