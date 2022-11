Web3: 5 femmes qui portent des projets engagés

Du monde de l’art au réseau de développeurs

Si les femmes sont minoritaires dans les emplois du numérique, elles sont de plus en plus nombreuses à se lancer sur le Web3 et plus particulièrement sur le marché des NFT. En voici 5 qui portent des projets engagés. La nouvelle mode des NFT en 5 exemples

Yam Karkai, est la fondatrice de “World of Women”. Cette artiste a créé une plateforme qui rassemble des dizaine de milliers de NFT représentant des femmes. C’est l’une des plus grande collection d'œuvres virtuelles. Elle collabore également avec l’actrice Reese Witherspoon pour faire le pont entre l’univers des NFT et celui du cinéma. Deana Burke et Natasha Hoskins, les fondatrices du “Boys Club” qu’elles ont créé ensemble, est une communauté qui ambitionne d’intégrer de nombreuses femmes au Web3. C’est une sorte de club privé sur Internet qui réunit des femmes et des personnes non binaires. Elles organisent des conférences dédiées au Web3 et aident les femmes à trouver des opportunités professionnelles dans le milieu. De manucure à développeuse web

Inna Modja, fondatrice de “Code Green” est aussi connue en tant que chanteuse franco-malienne, activiste pour le climat et les droits des femmes. “Code Green” est une plateforme qui connecte artistes, codeurs et contributeurs pour créer de l’art virtuel. Ils vendent ensuite aux enchères des NFT, dans le but de financer des projets écologiques. Krista Kim, fondatrice de “Mars House” et une artiste du Metaverse. Elle a créé la première maison numérique en NFT, la “Mars House”. Elle a depuis cofondé le projet “0 Metaverse”, une nouvelle plateforme visant à intégrer le bien-être et la santé mentale sur la blockchain. Elle considère le Web3 comme une chance pour la protection de la démocratie, du libre arbitre et de la souveraineté individuelle. Maria Sharapova parle de NFT, blockchain et crypto