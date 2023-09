À 10 ans, il est entré sur le terrain avec Antoine Dupont

Arthur a 10 ans. Il a réalisé son rêve en accompagnant Antoine Dupont, au Stade de France à l’occasion du match d’ouverture de la Coupe du monde de rugby, vendredi 8 septembre. “Il y a mes parents qui ont vu l'information qu'ils cherchaient une mascotte. On a dit mes qualités, on a envoyé ma photo, enfin, un peu tout, l'identité, et ils m'ont choisi comme mascotte Land Rover. Faut avoir des qualités : être scout, valeureux, sympa...” commente le jeune homme. Quelques heures avant le match, c’est le moment de s’entraîner. “Tu profites, tu souris, tu cours pas. On te l’a dit vingt fois mais profite, Arthur. C’est incroyable ce que tu vas vivre. Et souris”.

Le régime alimentaire d'Anthony Belleau, joueur de rugby pro





Quelques instants avant le coup d’envoi du match de rugby opposant la France à la Nouvelle-Zélande, les joueurs entrent sur la pelouse. Arthur est là, tenant la main d’Antoine Dupont, le capitaine du XV de France. Les joueurs et le public chantent en chœur la Marseillaise. Il est temps que le match commence. Depuis les coulisses, Arthur confie : “Sur le terrain, j'avais les jambes qui tremblaient un peu. (Antoine Dupont) était très, très concentré, on a changé La Marseillaise ensemble. Je me souviendrai toute ma vie que j'ai tenu la main d’Antoine Dupont et au Stade de France. J'ai réalisé un rêve”.

Un jour avec Pierre Damond, espoir du Rugby Club Toulonnais