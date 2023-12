Son objectif : aller le plus loin possible avec l’UFC. Brut était avec Benoît Saint-Denis, combattant professionnel français de MMA en entraînement avant son match dans le mythique Madison Square Garden. “Au fur et à mesure des semaines, on voit le visage qui change, quand même. avant un combat, Et deux semaines il n'y a plus une blague qui passe” commente son kinésithérapeute. Dans la salle d’entraînement, l’entraîneur explique: “Ça va être un entraînement de 20 minutes, sauf que l'intensité, elle va être très élevée. On est là pour travailler. Ce qui est important, c'est d'arriver frais au combat. Ça, c'est très, très important”. Si les entraînements paraissent courts en termes de temps, l’entraîneur de Benoît Saint-Denis indique pourquoi: “En fait, c'est des entraînements très courts, mais il faut savoir que là, on arrive en fin de camp et en fait, le combat, c'est quinze minutes, donc ça sert à rien de s'entraîner des heures et des heures”.

Selon lui, “la particularité de Benoît, c'est qu'il est complet, et ça, c'est très, très bien en MMA. Parce que souvent, qui ont des failles. Que ce soit en striking, en lutte ou en sol, il a vraiment tout. Beaucoup de combattants hésitent à rencontrer Benoît Saint-Denis. Il faut savoir qu'il a eu pas mal de refus. Il est très dur. Il a un côté instinctif et je pense qu'il a des capacités d'adaptation physiques et mentales. Une intelligence de combat aussi. Comme je dis toujours, ce n'est pas parce qu'il était force spéciale, qu'il a fait la guerre, que ça va faire de lui un bon combattant de MMA. Par contre, ça l'a forgé, déjà au niveau de la discipline, parce qu'il est militaire et ce qui fait sa force, c'est son mental”.

“On a un staff et un ensemble de personnes qui croient en moi et qui m'accompagnent lors de mon aventure. Et ça, ce n'est que du bonheur, donc je me dois de travailler dur pour avoir la meilleure version de moi-même dans l'octogone le jour J” commente Benoît Saint-Denis. Ancien militaire des forces spéciales, Benoît Saint-Denis est un combattant professionnel de MMA. C’est dans la catégorie des poids légers qu’il combat au sein de l’UFC (Ultimate Fighting Championship). Après son baccalauréat, il s’est engagé dans les forces spéciales du premier régiment de parachutistes d’infanterie de marine à Bayonne. Il réalisera ensuite pendant quatre ans une série de missions contre des groupes terroristes au Sahel. C’est en 2019 qu’il démarre sa carrière en tant que combattant MMA.

