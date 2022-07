Alcool, dépression... Benoît Paire se confie sur son mental

“Depuis le Covid, il n’y a pas eu beaucoup de moments où je me suis senti très heureux”

"Je suis dans une situation où, ma tête, je ne sais pas quand elle va aller mieux. Ça fait déjà deux ans qu'il y a le Covid. Depuis le début de l'année, j'ai vraiment du mal mentalement. Ce qui est dur, c'est de ne pas savoir quand ça se guérit. Ça peut prendre du temps. Là, j'ai pris conscience qu'il me fallait de l'aide. Je vois un hypnotiseur, un psychologue et un préparateur mental pour essayer de comprendre ce qui m'arrive. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas du tout. Mais c'est le début, il me faut plusieurs séances…" Le joueur de tennis Benoît Paire revient pour Brut sur sa santé mentale mise à mal ces derniers mois. "J'ai besoin de sortir. J'aime boire mon petit verre d'alcool aussi. Rien faire, ne pas faire de sport, ni faire de tennis. Après ce qu'il faut, c'est arriver à trouver un juste milieu. C'est ce que j'ai un peu plus de mal à faire en ce moment."

Le sportif explique que le confinement a été une épreuve particulièrement sensible pour lui : "Je pense que depuis le Covid, il n'y a pas eu beaucoup de moments où je me suis senti très heureux. Je suis assez sensible et émotif donc tout ce qu'il s'est passé m'a touché et m'a fait plus de mal qu'aux autres". Benoît Paire évoque également la violence de certains messages qu'il reçoit sur les réseaux sociaux : "Je suis quelqu'un qui aime lire un peu tous les messages qu'on m'envoie. Mais il faut savoir que même quand on gagne, on reçoit beaucoup de messages négatifs. Est-ce qu'on s'habitue ? Je dirai non. C'est pas si simple à gérer tous les jours". Le tennisman parle de Nick Kyrgios, qui a aussi connu des moments difficiles dans sa carrière : "Il a avoué avoir été alcoolique. On est hypersensibles… Quand ça va pas, en fait, ça s'amplifie chez nous. Donc moi, c'est la période que je vis en ce moment. Lui, il a su s'en sortir".