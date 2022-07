Patrick Mouratoglou revient sur ses échecs

“Le tennis m’a complètement sauvé”

“Le tennis m’a complètement sauvé. Dans une époque où j’étais la personne la plus timide au monde et incapable de me connecter avec les gens, j’ai eu la chance d’avoir le cour de tennis qui est un endroit où je me sentais fort. Chaque jour quand j’allais sur le cour je me sentais quelqu’un et me sentais exister” explique Patrick Mouratoglou, coach français qui a notamment entraîné pendant dix ans la championne de tennis Serena Williams. Depuis le printemps 2022, il entraîne Simona Halep, ancienne n°1 mondiale. Les 3 conseils de Patrick Mouratoglou pour être au top mentalement

"Ma jeunesse était un cauchemar. Je n'avais aucune confiance en moi, j'étais tout le temps seul. J'étais tellement angoissé que je n'arrivais pas à dormir la nuit, j'avais des crises d'angoisse. Je ne me trouvais pas beau, pas intéressant. A l'école, j'étais nul aussi. J'ai commencé une psychanalyse à 17 ans et la première année de la psychanalyse, j'y suis allé toutes les semaines et je n'ai pas réussi à dire un mot pendant un an… On me demande souvent de quoi je suis le plus fier. La seule chose dont je suis vraiment fier, c'est d'avoir transformé cette enfance en un adulte suffisamment sûr de lui. J'ai eu conscience très jeune du fait que la vie est un cadeau exceptionnel mais hyper court, je voulais absolument que ce soit mon chef d'oeuvre à moi".