Antoine Dupont, nous emmène dans la ferme où il a grandi

"Quand j'étais petit, on avait presque honte de dire qu'on était paysans." En plus d'être l'un des meilleurs joueurs de rugby au monde, Antoine Dupont est aussi un pur produit de la région toulousaine, fils d'une famille d'agriculteurs et fier de l'être. Il nous reçoit en toute simplicité à Castelnau-Magnoac, village de 700 habitants, celui de son enfance, où avec son frère ils ont eu à cœur de perpétuer la tradition familiale.