“C'est quand même un des seuls sports collectifs où on a besoin d'un petit, d'un grand, d'un gros, d'un plus fin, d'un rapide, d'un moins rapide mais qui sait faire autre chose. On a aussi besoin que les copains se sacrifient, parce qu'il faut prendre des coups pour qu'on puisse passer. En fait, c'est la base et l'essence de ce sport qui fait qu'il y a des valeurs”. Isabelle Ithurburu est journaliste sportive. Elle revient pour Brut sur les valeurs du rugby. Si certains disent qu’elles sont “galvaudées”, “elles existent et elles ne bougeront pas. C'est un sport à part. Parce que c'est, déjà, un sport très, très rude et difficile. Il n’y a pas de stars. Même si aujourd’hui on a une star qui sort du lot avec Antoine Dupont (capitaine du XV de France). Il déteste d'ailleurs qu'on dise ça. Et puis c'est un sport qui fait mal ! Il y a plein de notions qui font qu'il y a de la solidarité, de la bienveillance et de l'entraide’.

Pour la journaliste Isabelle Ithurburu, les valeurs du rugby ne changeront “jamais” car “on est protégés par la base, c'est-à-dire par les règles de ce sport et l'apprentissage au plus jeune âge. Si on n'a pas raté le coche en étant petits, on devient des personnes adultes respectueuses et, justement, avec des belles valeurs. Je ne vois pas comment demain on pourra changer les règles du rugby et enlever, encore une fois, le combat, la douleur, le sacrifice, la solidarité”. Même si les matchs de rugby peuvent être violents, et les attaques agressives, “on parlait de combat sur le terrain, ça se finit toujours bien, et ça se serre la main. Il y a un respect très fort”. Isabelle Ithurburu évoque également la fameuse troisième mi-temps, qui ne fait pas partie du match en tant que tel, mais qui est un élément essentiel du rugby. “Ça fait vraiment partie de ce sport qui a besoin d'une décompression. Oui, ce n'est pas une valeur, mais la fête, quand elle est belle, quand elle se déroule bien, elle est importante aussi !”

Isabelle Ithurburu souhaite qu’il y ait encore plus de monde qui apprécie et qui aime ce sport. “Quand on l'aime, ce sport, on se dit : "Mais pourquoi c'est pas aussi populaire que le foot ou qu'un autre sport?" Si on est champion du monde, on s'en reparle après, mais je pense que ça va bouger”. La France est le pays hôte de la Coupe du monde de rugby 2023. La dernière fois que le territoire français a accueilli la compétition, c’était en 2007. Depuis la création de la compétition sportive en 1987, la France a été présente à trois reprises en finale : en 1987 face à la Nouvelle-Zélande, en 1999 face à l’Australie et en 2011 face à la Nouvelle-Zélande encore. En 2023, pour le match d’ouverture, Antoine Dupont, capitaine du XV de France, et son équipe française, se sont offerts les All Blacks (27 - 13) au Stade de France.

