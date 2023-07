Au championnat de France de League of Legends

4 heures avant le coup d'envoi du championnat de France de League of Legends qui s'est tenu le 5 et 6 juillet à Nice, les Blue Wall, une association de supporters de la Karmine Corp qui, elle, est une équipe e-sport, se préparent pour le cortège. Avant chaque événement, ces supporters se rassemblent pour de véritables moments de partage. “Voilà, c'est les fameux moments où on se rassemble tout le temps avant chaque event. C'est le moment de tous se retrouver, donc on montre à chaque fois le tifo qu'on va déployer sur l'event, on prépare les drapeaux, la banderole de l'asso”, explique Charly, membre du bureau supporter du Blue Wall.

L’association, qui n’a que deux ans, essaie de se rendre à un maximum d'événements, malgré le fait qu’il y en ait très peu chaque année. “On essaie d'en faire le maximum. Ce n'est pas toujours facile pour faire des déplacements. Là, on est à Nice, le mois prochain, on est à Düsseldorf pour les championnats du monde de Rocket League. On ne regarde pas qui est à notre gauche, on ne regarde pas qui est à notre droite, on kiffe tous ensemble et c'est vraiment des moments de partage”.

Fin du match, la Karmine Corp s’impose à 19 contre 5 pour LDLC OL avec le joueur Caliste. “Je crois que c'était le meilleur parcage qu'on ait fait parmi tous les events. T'as tout le Blue Wall qui a suivi. Derrière, il y a des gens qui ne sont pas venus avec nous mais qui sont venus pour la Karmine aussi. On a communiqué là où on allait être, ils se sont mis juste au-dessus de nous, et du coup, le parcage s'est étendu, c'était incroyable. Les chants, c'est passé crème, le tifo, c'est la première fois qu'on réussit un bon tifo, il faut le souligner, parce que c'est super dur de le faire passer à la caméra. Et là, ce soir, il a rendu extrêmement bien, on l'a bien vu en live.”, ajoute Charly.

