“On est dans le stade Jacques Joly, à Saint-Priest. Aujourd'hui, c'est les seizièmes de finale, contre Romorantin. On a créé un petit groupe de supporters pour encourager le petit poucet” explique Mathis dans les tribunes du stade. Le kop, ils l’ont créé hier, “à la dernière minute”. “Je pense qu'avec les matchs qui vont suivre, on joue la première place dans le championnat. Au fur et à mesure des matchs, ça va s'agrandir et on sera de plus en plus, donc c'est cool” commente le supporter.

Ils envahissent par surprise les tribunes des clubs de foot amateur





“On est en train de leur montrer que Saint-Priest, c'est vraiment du sérieux”





“Un but de Marco, un but de Morgan. C'est impec. Franchement, le match, il se déroule parfaitement”. Supporter de Lyon, Mathis suit de près l’évolution du club de football de Saint-Priest depuis que son frère, Audran, a rejoint l’équipe. Les buts s’enchaînent. “On est en train de leur montrer que Saint-Priest, c'est vraiment du sérieux” déclare Mathis. Fin du match. Saint-Priest a remporté le match à 4 contre 0 pour l'équipe de Romorantin. “Le club, il a jamais été en huitièmes de finale, donc les huitièmes, on sera là, et pour les quarts de finale, on sera là, parce qu'ils vont les gagner, les huitièmes” conclut Mathis.

