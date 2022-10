Ballon d’or 2022 : l’histoire de Karim Benzema

## “Depuis tout petit, j’ai envie d’être le meilleur joueur du monde”

Karim Benzema a été élu Ballon d'Or, lors de la cérémonie du 17 octobre 2022. C’est le cinquième lauréat français à recevoir cette récompense. Le dernier était Zinédine Zidane en 1998. Karim Benzema est né en 1987 à Lyon dans une famille d'origine algérienne. Il touche son premier ballon rond au club de Bron, dans la banlieue lyonnaise, où il sera repéré par l’Olympique Lyonnais à l’âge de 9 ans. Après le mondial 2006, il intègre l’équipe de France en tant qu'attaquant, après avoir refusé l’équipe nationale algérienne. À 20 ans, alors qu’il est déjà leader de l'attaque du club lyonnais et meilleur buteur du championnat, il habite toujours chez ses parents. “C’est important pour moi la famille. C'est ma force, un peu parce qu'à chaque fois que je termine les matchs, je rentre chez moi, je vois que mes parents sont contents”, expliquait-il en 2008. L’histoire du Real Madrid, le club de foot le plus titré d’Europe

La même année, il est élu meilleur joueur de Ligue 1 après avoir remporté le championnat et la Coupe de France. L’année suivante, après 4 saisons à l’OL, l'attaquant est transféré au Real Madrid, pour 35 millions d'euros. “Benzema est déjà un très bon joueur mais un grand avenir l’attend. Il a juste 21 ans et je pense qu’il va beaucoup apporter au Real Madrid”, pensait son coéquipier de l’époque Raúl. Au Real Madrid, il remporte la Ligue des champions pour la première fois en 2014. Il en gagnera 3 autres d’affilée avec ce club sous les ordres de Zinédine Zidane. En 2015, une affaire écorne son image: l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Dans cette affaire, Karim Benzema a été condamné à un 1 an de prison avec sursis mais a fait appel du jugement. En 2021, il fait son retour aux côtés des bleus, en équipe de France, après 6 ans d’absence. En mars 2022, Karim Benzema dépasse Thierry Henry et devient le meilleur buteur français de l’histoire du foot. Une vie : Kylian Mbappé