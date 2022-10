Brut a suivi Guy Roux au stade à Auxerre

“En réalité, je ne me dis pas d’Auxerre, je me dis d’Appoigny. Appoigny, c’est le village qui est à dix kilomètres.” Guy Roux est le personnage emblématique de l’AJ Auxerre. Grâce à lui, le club de football, d’abord amateur, a pu s’élever au rang de Ligne 1. Après 10 ans en deuxième division, le club revient enfin sur le devant de la scène. De quoi faire plaisir à l’entraîneur auxerrois, de retour au stade Abbé-Deschamps pour le match contre l'OM. “La première année, la moyenne de spectateurs sur 11 matchs, parce qu’il y avait 12 équipes dans le championnat, était de 332 spectateurs par match. (…) Aujourd’hui, là, cette année, c’est fabuleux. On fait douze mille à quinze mille à chaque fois.” Brut a suivi Basile Boli au stade à Marseille

"Je vais voir des matchs depuis l'âge de 5 ans. J'ai commencé dans mon village à Appoigny en 1943. Il y avait les soldats allemands dans le stade et j'ai jamais cessé de voir des matchs depuis", précise l'ancien entraîneur. "Il ne vivait que pour le football. Il était là à tous les matchs : -17, -19, Division d'Honneur. Toujours derrière l'arbitre de touche pour mettre un petit coup de pression pour avoir des hors-jeux en notre faveur, mais ouais, c'est beaucoup d'anecdotes surtout et un personnage, un très grand personnage", décrit Benjamin Nivet, ancien joueur de football à Auxerre.