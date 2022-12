Contre la France, des milliers de supporters marocains attendus

30 vols spécialement affrétés par Royal Air Maroc

Des dizaines de milliers de supporters marocains seront dans les tribunes du match France-Maroc. Les nombreuses initiatives mises en place au Maroc et à Doha pour permettre aux fans marocains de se rendre au stade laissent entrevoir qu’ils seront beaucoup plus nombreux que les 14300 officiellement annoncés par la billetterie ce mardi matin. Dans la tête des footballeurs lors des tirs au but

La compagnie Royal Air Maroc a mis en place 30 vols spécialement affrétés pour la demi-finale France-Maroc. À Casablanca, il y avait notamment une file d'attente pour obtenir des billets. Plusieurs milliers de Marocains étaient déjà présents ce matin sur le parvis du stade. D'autres avaient déjà pris la direction du lieu dès lundi soir pour profiter de la distribution gratuite. Un engouement important côté marocain après cette qualification historique en demi-finale. Côté français, la billetterie estime qu'il y aura au moins 3000 supporters des Bleus dans les tribunes.