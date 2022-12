Dans la tête des footballeurs lors des tirs au but

“Ça provoque un stress différent, c’est un autre mécanisme”

"Statistiquement, nos recherches montrent que si une équipe a remporté deux épisodes de tirs au but ou plus à la suite avant la séance actuelle, les joueurs qui tireront aujourd'hui auront une chance de marquer de plus de 90-95 %." Geir Jordet est chercheur en psychologie du football. Il a notamment étudié comment les joueurs réagissent en situation de tirs au but. Un événement qui revient régulièrement lors de cette Coupe du monde au Qatar.

Pour lui, les tirs au but offrent une disposition particulière aux joueurs, tout comme le pénalty. "Si une équipe a perdu les deux précédents épisodes de tirs au but auxquels ils ont participé, leur chance de marquer est inférieure à 55 %. Donc l'histoire qu'ils apportent avec eux des matchs précédents joue beaucoup et ça montre à quel point la dimension psychologique, la confiance en soi, est importante."

Mais les penaltys et les tirs au but n'ont pas les mêmes enjeux pour les équipes. "Pour les penaltys, dans un match classique, il y a habituellement des joueurs spécialisés. Il y a quand même beaucoup de pression. Par exemple, le penalty d'Harry Kane, l'autre jour. C'est l'un des meilleurs buteurs au monde, mais la pression qu'il a ressenti à ce moment, bien sûr, était énorme", explique le spécialiste, en se référant au match Angleterre-France de ce samedi 10 décembre. "Et puis, il y a les tirs au but, où 5 joueurs sont désignés pour tirer. Une équipe a en général 2 ou 3 spécialistes, donc les 2 ou 3 autres ne le sont pas, ils n'ont peut-être jamais tiré de penalty de leur vie, à un niveau aussi élevé. Ça provoque un stress différent, c'est un autre mécanisme."

Un enjeu qui est à prendre en compte lors du prochain match qui oppose l'équipe de France à leur adversaire, le Maroc, ce mercredi 14 décembre. "La France, bien sûr, a échoué dans ses dernières séances de tirs au but pendant l'Euro l'année dernière. Ce n'est pas bon signe. Si le Maroc arrive jusqu'aux tirs au but pendant ce match, ce sera une grande victoire pour eux. Ils ont gagné les précédents avec des tireurs inexpérimentés, mais ils sont restés très cools et ils ont aussi eu de la chance. Ils vont arriver avec encore plus de confiance, ce qui les rendra difficiles à battre. Donc mon pronostic, ce sera le Maroc, si on en arrive à ça."